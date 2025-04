Witam kłania się Sobak z klanu Węże PL

Sobag

Uwaga - temat zdaje się jakby powtórzony, lecz robię po sugestii moderatora - ponieważ moje argumenty ROZWIJAJĄCE uzasadnienie reformy zasad gry jako koniecznych były nie na miejscu w wątku Rafa, gdzie raczej powinno być wyrażane TAK/NIE. Zatem realizuję ROZWINIĘCIE tematu za radą moderatora, który z tamtego wątku usunął mój wpis. Dalsze argumenty przemawiające za tą zmianą oraz uwagi i przypuszczenia: 1. Zabunkrowanie zagarniętych trofeów treningowych ma miejsce tylko na polskich serwerach. Nie ma tego w Turcji, USA, Hiszpanii, Grecji, Singapurze... Nigdzie. Ja w takim przypadku nie widzę normy, tylko zjawisko patologiczne. Jest to bowiem wyjątek nie tylko dziwny, ale szkodliwy, bo zabijający zdrową i sprawiedliwą rywalizację w grze (fair play). 2. Zablokowanie trofeów, zwłaszcza treningowych, na bardzo niskich pozycjach honoru, powoduje że MAŁA GRUPKA graczy będzie budowała swoje konta i statystyki w kolosalnym przyspieszeniu wobec MASY graczy, nie mających ani tych trofeów, ani szansy ich odbicia, mimo TEGO SAMEGO CZASU WŁOŻONEGO W GRĘ. 3. Zakopanie trofeów poniżej top 40 dokłada do niekorzystnego zjawiska, które zubaża i wyludnia kolejne starzejące się serwery HZ PL, to jest: stymuluje brak wiary w sens gry i FINANSOWANIE jej, oraz marazm. Na wspomnianych w punkcie 1 serwerach, to jest, hm, WSZYSTKICH NIEPOLSKICH, trofea STALE krążą po różnych drużynach w top 10-20. Jest tam ciągła stymulacja, motywacja, zapał i frajda dzięki tej rotacji i nieściąganiu trofeów w piwnice rankingu. 4. Z inicjatywą zmian wyszła drużyna Węże, po zauważeniu, że druga pula trofeów, przydzielona w marcu po skargach mnóstwa graczy, zaczyna padać ''ofiarą'' tego samego procederu. Który to proceder pewne osoby (oczywiście ten proceder uprawiające) nazywają ''polskim sprytem'', a ja bym rzekł, że to kolejny akt pazerności, który zabija zdrowe zasady rywalizacji, wykorzystujący luki regulaminu, czy jak ktoś woli, brak przewidywalności (fantazji? :)) programistów (niemieckich?). Dołożenie trofeów w marcu nie mogło oczywiście rozwikłać problemu ani technicznie, ani etycznie, to było dorzucenie potencjalnych łupów tym, którzy unikają uczciwej rywalizacji. Niestety. :/ 5. My, Węże, uważamy, że reforma musi objąć wszystkie polskie serwery, AKTUALNE i PRZYSZŁE, bo ograniczenie zmian tylko do kolejnych, nowych serwerów spowodowałoby masowe wyludnienie tych obecnych, a już bez tego marazm wyraźnie je dotyka, zwłaszcza te starsze; zjawisko zamykania kont znamy wszyscy. Natomiast rzeczywiście NIE ma potrzeby odbierać i rozlosowywać trofeów na tych serwerach, które są uporządkowane z tym - jak sprawdziłem, na takim pl 13 trofea znajdują się w drużynach z top 20, zatem to jest ta prawidłowość, o którą chodzi. 6. Tu najtrudniejsza kwestia, wszelkie pomysły, koncepty mile widziane. Wstępnie widzimy kręgosłup tej uzdrawiającej zmiany w tym, aby odebrać trofea wszystkim drużynom, które z racji bardzo niskiego honoru znajdują się poniżej top 40 i rozrzucić je losowo jak w chwili startu serwera. Wyjściowo proponujemy, aby drużyna, która spada poniżej pozycji 40 w rankingu, traciła wszystkie posiadane trofea. 7. Były takie głosy, że to oznacza straty dla pewnych ludzi, zmarnowanie ''czasu, pracy, środków''. Otóż nie żal nam niestety takich drużyn i ich członków, z tego względu że: a) unikały uczciwej, zdrowej rywalizacji fair play, psując przy tym atmosferę i motywację b) patrz punkt 2. c) oznacza to ubytki MAŁEJ grupy graczy i zyski WIELKIEJ grupy graczy, czasem tylko potencjalno-motywacyjne - ALE JEDNAK. 8. Największą frajdą jest grać z rodakami, wśród swoich, zatem zmiana jest też konieczna dlatego, aby część graczy nie przeszła na serwery zagraniczne, gdzie mają gwarantowaną bardzo obiektywną rywalizację - a już rejestrujemy takie deklaracje. 9. To nie jest tylko wizja i akcja Węży z pl 15 - chcemy tej pożytecznej zmiany dla wszystkich osób i też faktycznie poparcie nadchodzi z wielu serwerów, za co dziękujemy. :super: