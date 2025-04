Blacky129

Io non so che dire ad esempio secondo me dovrebbero fare aggionamenti più carini e vorrei che cambiassero di nuovo la mappa perché la mappa nuova la odio (poi non so voi )

Ma vabbè d'altronde stanno provando a migliorare il gioco e stanno facendo un lavoro decente (ma non tanto)

:/

Mi spiace pk il gioco mi piaceva un sacco ma ora sto iniziando a non aver poiché tanta voglia di continuare a giocare...