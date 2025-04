Poradnik dla początkujących zbieraczy kart Urban Rivals

DruciekPL

Urban Rivals to obecnie jedna z najlepszych gier z gatunku Collectible Card Game dostępnych na rynku w którą uczestniczy ponad 500 tysięcy graczy. Czym jednak jest Collectible Card Game (znana także pod nazwą Trading Card Game)? Otóż jest to gra karciana w której naszym zadaniem poza rywalizacją z innymi graczami jest także zbieranie kart po to, żeby stworzyć wspaniałą kolekcję i talie, która wzbudzi podziw naszych wrogów i przyjaciół. Zanim jednak do tego dojdziemy czeka nas długa droga, a jak wiadomo pierwsze kroki zwykle są najtrudniejsze dlatego stworzyłem wam ten poradnik, żeby przybliżyć wam rozgrywkę i sprawić, że będzie ona dla was łatwiejsza. Urban Rivals Pierwsze kroki Grę zaczynamy skromnie od talii złożonej z 8 kart. Na szczęście twórcy Urban Rivals nie rzucają nas od razu na głęboką wodę i na początku mamy do czynienia z samouczkiem, a samą grę zaczynamy w pokoju gdzie są nowicjusze tacy jak my. Jednakże wprowadzenie nie pozwala wam zapoznać się z pewnymi sztuczkami, taktykami i zasadami, których gracz wyucza się z czasem, a które mogą wam zapewnić szybkie wstrzelenie się w grę i dobry start. Zanim do tego przejdziemy zaczniemy jednak od podstaw. Cała gra opiera się na tym, że gracze walczą ze sobą w systemie PvP. Podczas pojedynku gra losuje 4 karty z naszej talii obu graczy. W standardowym trybie gry każdy ma do dyspozycji 12 punktów życia i 12 pilzzów (o których za chwilę). Walkę można wygrać na 3 sposoby: – Nokautując gracza przeciwnego (zbicie HP do 0) – Wygrana na punkty (po wystawieniu wszystkich kart masz więcej HP od rywala) – Wyczerpanie się limitu czas na wykonanie ruch lub wycofanie się rywala ze starcia Po walce dostajemy punkty doświadczenia oraz niewielką ilość pieniędzy. Punkty doświadczenia pozwalają nie tylko na awans naszej karty (każda ma ilość poziomów od 2 do 5, a określa się je gwiazdkami) ale także postaci, dzięki czemu możemy dostać się do bardziej prestiżowych rozgrywek. Co do rzeczy najważniejszej czyli kart, każda z nich jest określana przez cztery statystki z których każda jest niezwykle istotna a są to: a) Moc – określa siłę naszej postaci i to o ile jest ona mnożona za każdy pillz b) Obrażenia – Ilość HP jaką zabieramy przeciwnikowi kiedy nasza karta wygra walkę c) Umiejętność – Skill specjalny który posiada postać np. obniżenie obrażeń, zwiększenie punktów ataku, zablokowanie umiejętności przeciwnika etc. d) Bonus – Dodatkowa umiejętność występująca w przypadku kiedy podczas gry otrzymamy co najmniej 2 karty z tego samego klanu. Każdy klan posiada własny bonus np. : Piranas – Zablokowanie bonusu przeciwnika Sakrohom – Obniżenie ataku (łącznej liczby mocy jaką posiadamy po dodaniu pillzów) przeciwnika o 8 pkt do minimum 3 Sentinel – Zwiększenie punktów ataku o 8 pkt