Pubg mob or fortnite mob

Stgosp Which is better?

bababoi_c Fortnite loll

moarefy_a-ary well , if on mobile so pubg is better . infact pubg is easier.

JohnLuck pubg mobile is better



king_x YEAH ON MOBILE I THINK PUBG HAS BETTER GAMEPLAY AND FORTNITE HAS TOO BUTTON THAT CAN NOT BE HANDLED BY EASILY SO I THINK PUBG IS GOOD OPTION IN MOBILE DEVICE!

Helpquash pubg is better since it is more realistic fortnite is not that fun tbh so pubg mobile is better

kilerprogamef74 ДА НА МОБИЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ Я ДУМАЮ, У PUBG ЛУЧШЕ ГЕЙМПЛЕЙ, И У FORTNITE СЛИШКОМ КНОПКИ, КОТОРЫЕ НЕ МОЖЕТ ЛЕГКО ОБРАБОТАТЬСЯ, поэтому я думаю, что PUBG - ХОРОШИЙ ВАРИАНТ УГОЛЬНОГО! и гавно форт сам по себе





tayfunkorul226 no have tank in this game