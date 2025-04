AroganckiSilver

Plusy: Bardzo mobilny Każda z 4 umiejętności służy do outplay’owania przeciwnika Jeden z najsilniejszych early gankerów oraz 1vs1 w grze Stosunkowo duży burst w mid/late game przy odpowiednich itemach (ADC/APC na góra 2AA + E + Ignite) Bardzo mocny snowball Early objective’y Niesamowita counter-jungla, a na dodatek bardzo bezpieczna Totalne trollowanie przeciwników (można z łatwością doprowadzić do rage quita mid lanera czy top lanera, albo flame’u przeciwnego junglera na team) Może być grany pod AD/AP/Hybrid/Tank DPS Spełnia rolę split pushera, assassina, a czasem tanka z massive tauntem Jest w stanie ograć 1vs1 każdego junglera Umożliwia bardzo łatwe kontrolowanie gry przy odpowiednim zagraniu i szybkie domykanie takowej poprzez snowball swój, jak i innych naszych linii Możliwość unikania spelli takich, jak na przykład ulti Syndry, Fizza, Malphite poprzez użycie ulti w idealnym momencie (nie otrzymamy w ogóle DMG) Wbrew temu, co większość twierdzi jego najmocniejsza faza gry to wcale nie early, a mid i late game Silny gap closer Możliwość uciekania przez ściany Minusy: Stosunkowo papierowy Easy2Play, Hard2Master – poważnie jest to jedna z najtrudniejszych postaci do wymasterowania Manożerny, i to bardzo Jeśli team za mocno przegrywa, a do tego jeszcze my zrobimy jakąś głupotę to comebacki są stosunkowo ciężkie Shaco jest jak motocykl – błędów nie wybacza. Z reguły błąd oznacza śmierć, co często skutkuje przegraniem również gry Nasz dymek z shacoq Q jest niestety widoczny Nasz klon shacor R nie ma na sobie fake buffów więc jeśli takowe mamy to przeciwnik łatwo się domyśli, który to my Gry na dużą ilość tanky postaci w enemy bywają bardzo trudne, co nie znaczy, że nie do wygrania Ciężko nim grać w stanie słabego skupienia czy zmęczenia organizmu