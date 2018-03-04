Прохождениэ игри

Mafia11

Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R. Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R.