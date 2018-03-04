Прохождениэ игри

Atia
Atia
Gem7
lyz3r1234
lyz3r1234
Gem210
Majd Majd
Majd Majd
Gem7
hanfred
hanfred
Gem40
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
fnogaj
fnogaj
Gem196
Atia
Atia
Gem393
Kacper Kulczewski
Kacper Kulczewski
Gem10
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem30
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem208
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem14
sonu Biswal
sonu Biswal
Gem32
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem3
lukas jakubsevicius
lukas jakubsevicius
Gem323
fnogaj
fnogaj
Gem3
fnogaj
fnogaj
Gem10
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Thu Htet Aung
Thu Htet Aung
Gem112
Jackie Egas
Jackie Egas
Gem7
Rain

Gem316

novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: dem.pferd.heisst.horst: 1fae0 emote (inline chat version)
apprentice rank iconaugustin er sort: Mind Blown emote (inline chat version)
novice rank iconClaudio Cuello: :)
novice rank iconJay hardstyles: pepeD emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem152 from the Rain.
novice rank iconZera: Very Cat emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: pepeJAM emote (inline chat version)
novice rank iconJustin Böning: Dog Arrive emote (inline chat version)
Sign in to start chatting

33

0/160

Back to Goodgame Empire forum

Прохождениэ игри

Mafia11 avatar

Mafia11

March 4, 2018 at 08:32 PM

Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R. Прохождение игры - Страница 1 Прохождение актуально для всех версий игры Особенности игрового процесса Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши. Меню вызывается нажатием клавиши Esc. Инвентарь в игре не используется. Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически. Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом. Любимое место Карла и Джун 001 Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой. Играем за Карла Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E. От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет. Идем на берег. 002 Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун. 003 Женщина закалывает цветок в волосы. Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке. 004 Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E. Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом. 005 Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки. Некоторое время назад Дом Карла и Джун Играем за Джун Карл дремлет в своем любимом кресле. 006 Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь. Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее. За дверью стоит старик. В руках у него подарок. 007 Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла. 008 Заходим в столовую, ставим подарок на стол. 009 Джун решает, что подарку тут не место. 010 Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик. 011 Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то. 012 По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку. 013 И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой. 014 Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером. 015 Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты. Играем за Карла Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе. 016 Надеваем очки, приближаемся к окну. Карл открывает створку окна и выглядывает во двор. 017 Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам. 018 Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун. Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки. На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь. 019 В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку. После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет. 020 Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета. 021 В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника. 022 Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу. Снова на любимом месте Карла и Джун Играем за Карла Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть. Нажимаем клавишу E. Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза. Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела. Счастливые, Карл и Джун, направляются домой. 023 Дом Карла… без Джун Играем за Карла Поздним вечером Карл дремлет в кресле. Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся. Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их. 024 Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее. В животе Карла урчит от голода. 025 Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника. 026 Убеждаемся, что он пуст. 027 На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них. Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит. Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую. Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате. Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону. В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку. Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой… 028 Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R.

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Прохождениэ игри on Goodgame Empire Forum on Gamehag