Прохождениэ игри

Прохождение игры - Страница 1
Прохождение актуально для всех версий игры
Особенности игрового процесса
Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
Меню вызывается нажатием клавиши Esc.
Инвентарь в игре не используется.
Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически.
Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом.
Любимое место Карла и Джун
001
Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой.
Играем за Карла
Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E.
От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет.
Идем на берег.
002
Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун.
003
Женщина закалывает цветок в волосы.
Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке.
004
Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E.
Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом.
005
Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки.
Некоторое время назад
Дом Карла и Джун
Играем за Джун
Карл дремлет в своем любимом кресле.
006
Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь.
Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее.
За дверью стоит старик. В руках у него подарок.
007
Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла.
008
Заходим в столовую, ставим подарок на стол.
009
Джун решает, что подарку тут не место.
010
Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик.
011
Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то.
012
По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку.
013
И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой.
014
Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером.
015
Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты.
Играем за Карла
Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе.
016
Надеваем очки, приближаемся к окну.
Карл открывает створку окна и выглядывает во двор.
017
Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам.
018
Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун.
Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки.
На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь.
019
В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку.
После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет.
020
Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета.
021
В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника.
022
Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу.
Снова на любимом месте Карла и Джун
Играем за Карла
Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть.
Нажимаем клавишу E.
Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза.
Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела.
Счастливые, Карл и Джун, направляются домой.
023
Дом Карла… без Джун
Играем за Карла
Поздним вечером Карл дремлет в кресле.
Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся.
Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их.
024
Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее.
В животе Карла урчит от голода.
025
Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника.
026
Убеждаемся, что он пуст.
027
На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них.
Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит.
Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь
На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую.
Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате.
Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону.
В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку.
Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой…
028
Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R.
Прохождение игры - Страница 1
Прохождение актуально для всех версий игры
Особенности игрового процесса
Управление в игре осуществляется с помощью клавиатуры и мыши.
Меню вызывается нажатием клавиши Esc.
Инвентарь в игре не используется.
Сохранение текущего положения игры выполняются автоматически.
Примечание. Для увеличения скриншота нажмите на него в тексте прохождения. Для просмотра дополнительных скриншотов, нажимайте на активные ссылки, выделенные в тексте прохождения темно-красным цветом.
Любимое место Карла и Джун
001
Карл и Джун сидят в предзакатный час на своем излюбленном месте – на лодочном причале. Джун,по своей многолетней привычке, делает зарисовки в блокноте, а Карл любуется своей женой. Подувший ветерок заставляет Джун поежиться. Карл предлагает ей принести плед, и Джун в ответ согласно кивает головой.
Играем за Карла
Встаем с причала.Для этого нажимаем клавишу E.
От долгого сидения у Карла затекли ноги, и он невольно пошатывается, резко поднявшись с места. Джун это забавляет.
Идем на берег.
002
Срываем растущий здесь цветок и относим его Джун.
003
Женщина закалывает цветок в волосы.
Снова спешим на берег, по тропинке идем к автомобилю, стоящему на пригорке.
004
Открываем пассажирскую дверцу, достаем плед. Несем его Джун. Приблизившись кжене, нажимаем клавишу E.
Карл укутывает плечи Джун пледом и снова присаживается рядом.
005
Джун протягивает Карлу рисунок, на котором он изображен в костюме Супермена с цветком в руке. Супруги весело смеются. Джун протягивает мужу подарок, и Карлберет его в руки.
Некоторое время назад
Дом Карла и Джун
Играем за Джун
Карл дремлет в своем любимом кресле.
006
Джун, нежно погладив мужа по голове, снимает его очки и кладет их на столик. Раздается стук в дверь.
Нажимаем клавишу E, чтобы встать с кресла. Подходим к входной двери. открываем ее.
За дверью стоит старик. В руках у него подарок.
007
Стариквручаетподарок Джун, и, приветливо помахав на прощание рукой, уходит. Джун возвращается в дом. На цыпочках, чтобы не разбудить Карла, Джун проходит мимо его кресла.
008
Заходим в столовую, ставим подарок на стол.
009
Джун решает, что подарку тут не место.
010
Несем подарокчерез мастерскую в прихожую, ставим его на шкафчик.
011
Джун украшает подарок конфетами, но потом решает, что это не то.
012
По лестнице поднимаемся на второй этаж. Ставим подарок на прикроватную тумбочку.
013
И снова Джун что-то не нравится,и она отрицательно покачивает головой.
014
Несем подарок в рабочую комнату Карла, ставим его на стол, рядом с компьютером.
015
Взгляд Джун падает на картину, на которой изображено их любимое с Карлом место отдыха – лодочный причал. Она снимает картину со стены. Смотрит то на картину, то на подарок. Ей в голову приходит интересная мысль и она решает вручить Карлу подарок на лодочном причале. Решившись, Джун берет подарок и выходит из комнаты.
Играем за Карла
Карл просыпается от выстрелов, раздающихся во дворе.
016
Надеваем очки, приближаемся к окну.
Карл открывает створку окна и выглядывает во двор.
017
Выясняется, что это сосед снова устроил пальбу по воронам.
018
Переговорив с малышом, предлагающим сыграть в мяч, и, отказавшись это делать, Карл обнаруживает, что рядом нет Джун.
Ходим по комнатам, рассматриваем все картины и записки.
На выходе из мастерской Джун Карл слышит, как открывается задняя дверь.
019
В проеме появляется соседка Карла и Джун – она возвращает Карлу открывалку.
После ухода соседки поднимаемся на второй этаж, заходим в кабинет.
020
Приближаемся к столу, смотрим на картину с изображением причала. Ставим картину на место, выходим из кабинета.
021
В дверях Карл сталкивается с Джун, в руках которой он видит корзинку для пикника.
022
Супружеская пара садится в свой автомобиль и отправляется на пикник к лодочному причалу.
Снова на любимом месте Карла и Джун
Играем за Карла
Карл все еще рассматривает подарок, не решаясь его открыть.
Нажимаем клавишу E.
Карл, вопросительно взглянув на Джун, получает в ответ утвердительный киво. После этого он протягивает руку к банту на коробке. Неожиданно начинается гроза.
Так и не открыв подарок, спешим в автомобиль. Заводим машину с двух попыток (нажимаем клавишу E), трогаемся с места, нажав клавишу пробела.
Счастливые, Карл и Джун, направляются домой.
023
Дом Карла… без Джун
Играем за Карла
Поздним вечером Карл дремлет в кресле.
Нажимаем два раза клавишу управления E, просыпаемся.
Карл нащупывает на столике свои очки, надевает их.
024
Подкатываем к себе инвалидную коляску, забираемся в нее.
В животе Карла урчит от голода.
025
Движемся на кухню (в открытую слева дверь), открываем дверь холодильника.
026
Убеждаемся, что он пуст.
027
На полке замечаем банки с консервами, достаем одну из них.
Приблизившись к столу, Карл пытается открыть банку, но у него ничего не выходит.
Вспоминаем об открывалке, которую принесла соседка. Перемещаемся к мастерской Джун, открываем дверь
На пороге Карл нерешительно останавливается.Он все еще слышит радостный голос Джун. Сжав волю в кулак, Карл, наконец, въезжает в мастерскую.
Взаимодействуем с ящиками, стоящими на полу в комнате.
Карл, обыскав ящик, раздраженно отталкивает его в сторону.
В ящике, стоящем рядом с картиной под покрывалом, находим открывалку.
Покрывало на картине, стоящей напротив Карла, спадает, и он видит, изображенную на ней Джун. Карл протягивает руку к образу милой…
028
Взаимодействуем с картиной - нажимаем клавиши E, затем - R.