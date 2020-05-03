Секретные места в игре «Hotel Elephant»

dem.pferd.heisst.horst
dem.pferd.heisst.horst
Gem146
fnogaj
fnogaj
Gem10
fnogaj
fnogaj
Gem287
sanjaymeena30351
sanjaymeena30351
Gem35
celebimirac342
celebimirac342
Gem8
Depstory
Depstory
Gem8
fnogaj
fnogaj
Gem42
Dante
Dante
Gem16
Matvei Pankov
Matvei Pankov
Gem16
Leo Roy
Leo Roy
Gem11
Atia
Atia
Gem10
vool jjj
vool jjj
Gem762
Alan Vizcarra
Alan Vizcarra
Gem12
PaulTran
PaulTran
Gem50
Josué Oliveira
Josué Oliveira
Gem21
Kara Hazar
Kara Hazar
Gem12
merilandgarnet
merilandgarnet
Gem3
salbajoyreang2
salbajoyreang2
Gem16
leo_crazy42
leo_crazy42
Gem17
fnogaj
fnogaj
Gem14
Rain

Gem607

apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: sometimes it's delayed
novice rank iconItalia Troller: for games
novice rank iconItalia Troller: it did not track my progress on me
novice rank iconDante: Weirdge emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem59 from the Rain.
novice rank iconDepstory: How long does it take to receive gems for games?
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconaehketfi: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconPaulTran: PogU emote (inline chat version)
novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
Sign in to start chatting

42

0/160

Back to Roblox forum

Секретные места в игре «Hotel Elephant»

Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 08:08 PM

Расскажу о парочке секретных мест в роблоксе, игре «Hotel Elephant». Пишите кто играл или кому интересно.
Katana2020 avatar

Katana2020

May 3, 2020 at 08:17 PM

Мне очень интересно, расскажи пожалуйста! Добрый человечек.
Vlada_Gu avatar

Vlada_Gu

May 3, 2020 at 08:23 PM

оаоа я не играла в ету игру
Anonymous1584871687 avatar

Anonymous1584871687

May 3, 2020 at 08:26 PM

ЧТО ЗА ИГРУЛЯ
CAT_TANK1 avatar

CAT_TANK1

May 3, 2020 at 08:33 PM

Рил а что за игра?

Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:02 PM

Короче, в игре особой сути нет. По факту ты просто тусишь в отеле где через 400 сек (примерно) начисляется какое то кол-во денег и ты их тратишь на одежду, прическу, лица и транспорт.
Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:02 PM

Так же ты выбираешь себе номер в отеле
Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:04 PM

Если выйти на пирс и идти по коричневым кубикам вниз (прям по краю) то увидите мишку, нажимаете на него и рядом откроется проход. Такой же мишка есть и на верху, рядом с верандой (спрятан на кубиках)
Gara_25 avatar

Gara_25

May 3, 2020 at 11:05 PM

какая то ноунеймовская игра
Palya49 avatar

Palya49

May 3, 2020 at 11:05 PM

расскажу как фармить деньги в роблокс
Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:05 PM

Алгоритм тот же
Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:06 PM

Если не понятно то лучше посмотрите в ютубчике видео на эту тему
Dalsis avatar

Dalsis

May 3, 2020 at 11:10 PM

вау круто
Bel_Vel avatar

Bel_Vel

May 3, 2020 at 11:19 PM

Спасибо ✌
lilsmit avatar

lilsmit

May 3, 2020 at 11:34 PM

oooooooooooooohhhhhhhh good yer terkui htr

Join the conversion by creating an account on Gamehag

enEN
EnglishENEspañolESPolskiPLFrançaisFRРусскийRUItalianoITDeutschDEPortuguêsPT

Platform

EarnGamesCashoutGame Information

Rewards

AffiliateLeaderboardRobuxGoogle PlaySteam

Articles

Forums

Stay Connected

XYouTubeFacebookInstagramDiscord

© 2025 Gamehag. All Rights Reserved.

Owned by RCPE Ventures LTD. Operated by Lootably, Inc.

Terms of ServicePrivacy Policy

Секретные места в игре «Hotel Elephant» on Roblox Forum on Gamehag