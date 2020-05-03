Секретные места в игре «Hotel Elephant»

Bel_Vel Расскажу о парочке секретных мест в роблоксе, игре «Hotel Elephant». Пишите кто играл или кому интересно.

Katana2020 Мне очень интересно, расскажи пожалуйста! Добрый человечек.

Vlada_Gu оаоа я не играла в ету игру

Anonymous1584871687 ЧТО ЗА ИГРУЛЯ

CAT_TANK1 Рил а что за игра?





Bel_Vel Короче, в игре особой сути нет. По факту ты просто тусишь в отеле где через 400 сек (примерно) начисляется какое то кол-во денег и ты их тратишь на одежду, прическу, лица и транспорт.

Bel_Vel Так же ты выбираешь себе номер в отеле

Bel_Vel Если выйти на пирс и идти по коричневым кубикам вниз (прям по краю) то увидите мишку, нажимаете на него и рядом откроется проход. Такой же мишка есть и на верху, рядом с верандой (спрятан на кубиках)

Gara_25 какая то ноунеймовская игра

Palya49 расскажу как фармить деньги в роблокс

Bel_Vel Алгоритм тот же

Bel_Vel Если не понятно то лучше посмотрите в ютубчике видео на эту тему

Dalsis вау круто

Bel_Vel Спасибо ✌