Секретные места в игре «Hotel Elephant»

Расскажу о парочке секретных мест в роблоксе, игре «Hotel Elephant». Пишите кто играл или кому интересно.
Мне очень интересно, расскажи пожалуйста! Добрый человечек.
оаоа я не играла в ету игру
Короче, в игре особой сути нет. По факту ты просто тусишь в отеле где через 400 сек (примерно) начисляется какое то кол-во денег и ты их тратишь на одежду, прическу, лица и транспорт.
Так же ты выбираешь себе номер в отеле
Если выйти на пирс и идти по коричневым кубикам вниз (прям по краю) то увидите мишку, нажимаете на него и рядом откроется проход. Такой же мишка есть и на верху, рядом с верандой (спрятан на кубиках)
какая то ноунеймовская игра
расскажу как фармить деньги в роблокс
Если не понятно то лучше посмотрите в ютубчике видео на эту тему
oooooooooooooohhhhhhhh good yer terkui htr