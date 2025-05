Recenzja gry World of Warships

Karton00

World of Warships to oryginalna gra z statkami.

World of Warships zostało stworzone przez studio białoruskie Wargaming.net oraz rosyjskie Lesta Studio. No dobra początkowo gra miała się nazywać World of Battleships, ale 2 sierpnia 2012 została ona zmieniona na obecną nazwę. A około kwietnia 2015 pojawiły się statki premium na dołączenie beta-testów,później gra została wydana w 17 września 2015r. Jest to gra MMO, gdzie pływamy sobie statkiem i gramy drużynowo. W grze mamy wybór statków z takich kraji jak: Wielka Brytania, Niemcy, ZSRR, Japonia. Tiery są od 1 do 10, także dużo do grania. W becie gry były dostępne tylko Bitwa Kooperacyjna gdzie możemy walczyć z botami lub Bitwa Losowa gdzie gramy sobie z graczami. W grze są dostępne statki z II wojny światowej, a za wygrywanie bitwy dostajemy punkty doświadczenia i bonusy, które możemy zainwestować w kupno lepszego statku lub modyfikowanie go.

Niestety, są i też wady tej oto gry, otóż niestety gdy zacząłem w nią grać to zaczęłem się niestety nudzić przez jakiś czas i myślałem że to będzie jak w World of Tanks lub Warplanes, niestety się myliłem. Po drugie, spodziewałem się więcej statków i więcej opcji w grze, mam nadzieję że zmienią.



Zalety:

-wygodne sterowanie

-grafika

-za darmo

-możliwość gry z graczami całego świata

-muzyka



Wady:

-za mało statków

-po jakimś czasie zaczyna się nudzić

-statki powinny być szybsze





Jest to moja pierwsza recenzja, także musicie mi wybaczyć że za mało albo błędy. Następne będą poprawione :)