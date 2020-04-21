Ивент 12 сезона

Nikolay8

Погнали! С 24 по 26 апреля в игре будет проходить необычное музыкальное мероприятие, посвящённое мировой премьере новой композиции Трэвиса Скотта (Travis Scott). Astronomical — это фантастическое событие, на создание которого нас вдохновили музыкальные работы, выпущенные Cactus Jack. Ничего подобного в Fortnite ещё не было! Поскольку мы хотим, чтобы Astronomical смогли посетить все желающие, мы проведём шоу несколько раз, в разное время. Заходите в игру в любой удобный для вас момент или присоединяйтесь к друзьям, чтобы вместе с ними посетить событие ещё раз! Расписание представлено ниже. Обратите внимание: вход открывается за 30 минут до начала шоу. Приходите заранее, чтобы успеть занять место! ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 02:00:00 GMT+3 ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 17:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 07:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 18:00:00 GMT+3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 2020 Г., 01:00:00 GMT+3 Также мы рады сообщить, что Трэвис Скотт (Travis Scott) появится в «Звёздной серии». Тематические экипировки, эмоции и другие предметы можно будет приобрести начиная с 21 апреля. А если вы посетите одно из событий Astronomical, то получите в подарок дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки! Fortnite Astroworld Cyclone Glider Кроме того, 21 апреля вам станут доступны испытания Astronomical. Выполнив их, вы получите другие игровые предметы бесплатно. Fortnite Astronomical Challenges И ещё немного важной информации напоследок. Ещё не играли в Fortnite? Загрузите игру бесплатно. Fortnite доступна на iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac. Загрузите последнее обновление: обновление 12.41 будет доступно для загрузки начиная с 21 апреля. Загрузите игру заранее, чтобы не пропустить начало события Трэвиса Скотта (Travis Scott) в Fortnite. Придите заранее! Вход откроется за 30 минут до начала шоу, чтобы игроки могли заранее занять места. Мы надеемся, что на мероприятие смогут попасть все желающие, но если свободных мест не останется, вы сможете посетить его в другое время. Вы создаёте материалы? Изучите руководство для авторов, чтобы узнать подробности. На бис! В дни проведения события Astronomical региональные ограничения НЕ действуют. Мы собираемся провести мероприятие в разное время, чтобы на него могли попасть все желающие. До встречи на событии!