Rain

Gem14

unranked rank iconLeandro Rete: The ideal would be around 500 Gems, but ok
AdminSwirfty: After your first cashout the minimum drops to 5,000 Gems
unranked rank iconLeandro Rete: Dinkdonk emote (inline chat version)
unranked rank iconLeandro Rete: Bro reduces the minimum amount for LITECOIN withdrawal. 10,000 is so hard
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconmara shady: they finally added prime surveys !!!!!!!!
unranked rank iconMuhammad Qasim Zahid: Yo
SystemGamehag: 6 users received Gem33 from the Rain.
unranked rank iconStarStableM: Hi
AdminSwirfty: Cashouts are reviewed and approved throughout the day
unranked rank iconFakk Nika: when will i receive my cashout?
unranked rank iconArmoredPigeon: hi
unranked rank iconskrt: Capybara stare emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: i'm newbie
AdminJoshverd: OOOO emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: blobDance emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem155 from the Rain.
AdminSwirfty: You can view the progress of your rank on your profile page
unranked rank iconmohammed03052005: im new, how long do you think it would take to complete novice rank?
unranked rank iconmohammed03052005: im new
unranked rank iconmohammed03052005: how lon gwould i take to complete novice rank
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconretiro7968: hi
SystemGamehag: 3 users received Gem86 from the Rain.
AdminJoshverd: Modcheck emote (inline chat version)
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconShane Patton: hi
unranked rank iconPaulTran: hi
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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Ивент 12 сезона

Nikolay8 avatar

Nikolay8

April 21, 2020 at 01:45 PM

Погнали! С 24 по 26 апреля в игре будет проходить необычное музыкальное мероприятие, посвящённое мировой премьере новой композиции Трэвиса Скотта (Travis Scott). Astronomical — это фантастическое событие, на создание которого нас вдохновили музыкальные работы, выпущенные Cactus Jack. Ничего подобного в Fortnite ещё не было! Поскольку мы хотим, чтобы Astronomical смогли посетить все желающие, мы проведём шоу несколько раз, в разное время. Заходите в игру в любой удобный для вас момент или присоединяйтесь к друзьям, чтобы вместе с ними посетить событие ещё раз! Расписание представлено ниже. Обратите внимание: вход открывается за 30 минут до начала шоу. Приходите заранее, чтобы успеть занять место! ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 02:00:00 GMT+3 ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ 2020 Г., 17:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 07:00:00 GMT+3 СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ 2020 Г., 18:00:00 GMT+3 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ 2020 Г., 01:00:00 GMT+3 Также мы рады сообщить, что Трэвис Скотт (Travis Scott) появится в «Звёздной серии». Тематические экипировки, эмоции и другие предметы можно будет приобрести начиная с 21 апреля. А если вы посетите одно из событий Astronomical, то получите в подарок дельтаплан Astroworld Cyclone и два экрана загрузки! Fortnite Astroworld Cyclone Glider Кроме того, 21 апреля вам станут доступны испытания Astronomical. Выполнив их, вы получите другие игровые предметы бесплатно. Fortnite Astronomical Challenges И ещё немного важной информации напоследок. Ещё не играли в Fortnite? Загрузите игру бесплатно. Fortnite доступна на iOS, Android, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, ПК и Mac. Загрузите последнее обновление: обновление 12.41 будет доступно для загрузки начиная с 21 апреля. Загрузите игру заранее, чтобы не пропустить начало события Трэвиса Скотта (Travis Scott) в Fortnite. Придите заранее! Вход откроется за 30 минут до начала шоу, чтобы игроки могли заранее занять места. Мы надеемся, что на мероприятие смогут попасть все желающие, но если свободных мест не останется, вы сможете посетить его в другое время. Вы создаёте материалы? Изучите руководство для авторов, чтобы узнать подробности. На бис! В дни проведения события Astronomical региональные ограничения НЕ действуют. Мы собираемся провести мероприятие в разное время, чтобы на него могли попасть все желающие. До встречи на событии!
EnDanMen4255 avatar

EnDanMen4255

April 21, 2020 at 03:53 PM

ничего себе ты написал
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