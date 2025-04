Recomendaciones para subir de nivel y para que no te bajen de nivel

Torisute

Recientemente eh visto demasiadas personas nuevas quejándose de que les bajan exp y que preguntan como subir de nivel les dare las dos respuestas en un solo hilo :) Para que no te bajen de nivel lo mas recomendable es no hacer spam no sabes que es spam? Bueno se le puede considerar spam a esos hilos y comentarios tipo: ''cuantos le dan a roblox'' ''Madcity o jailbreak'' que opinan de esto'' ''cuantos robux tiene'' ''cuantos robux tienen'' Todas esas cosas se les considera como spam y si lo haces te bajan exp ¿Por que se les considera como spam? Bueno se les considera como spam es por que esos hilos ya han sido creados y hay mas de un millon iguales y en vez de abrir un hilo nuevo mejor búscalo a ver si ya existe Como subir de nivel: bueno la mejor forma para subir de nivel es no hacer spam y espero que tengan eso en cuenta, claro obviamente tienes que comentar en el foro pero no hagas comentarios cortos e inútiles mejor tárdate unos cuentos minutos haciendo un comentario o simplemente has uno corto pero con algo positivo y útil no hagas esos comentarios en los artículos que son así ''buen articulo'' ''te quedo bien'' ''asdjasdasd'' ''solo hago esto para subir de nivel'' y otros asi cuando los haces se castiga con un descenso de exp algunos preguntan ¿Por que no me sube la exp? Esto pasa por que solo puedes crear 5 hilos, 5 comentarios en los foros y 5 comentarios en los articulos esto cada 24 horas si haces mas hilos o comentarios al día no te van a dar exp PORFAVOR No hagan spam los moderadores se esfuerzan por que la plataforma no se llene de spam y si lo haces pues recibiras un castigo y si te pasas haciendo spam puedes recibir un Baneo durante unos dias Otra cosa importante es: No mandar articulos de roblox por que simplemente no los van a aceptar ikkimura lo dijo muy claro Porfavor si no me explique bien lean este hilo de ikkimura https://gamehag.com/es/foro/t/256977-advertencia-importante-a-los-usuarios------leedlo-sin-falta--