Rain

Gem458

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unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
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unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
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unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
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unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
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0/160

Back to Counter-Strike: Global Offensive

Ваши мнения об даной игра

NastyaBraYT avatar

NastyaBraYT

April 19, 2020 at 10:52 PM

Это самый лучший онлайн шутер хоть весит 21 гб
Dan4ik268 avatar

Dan4ik268

April 19, 2020 at 11:12 PM

Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям
snow_dog12 avatar

snow_dog12

April 20, 2020 at 12:37 AM

шрдргплгнмлгнагнлгеа
gd_ggdropcom avatar

gd_ggdropcom

April 20, 2020 at 01:56 AM

Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям
fffff55 avatar

fffff55

April 20, 2020 at 01:56 AM

Пост
ivano777999000 avatar

ivano777999000

April 20, 2020 at 11:32 AM

Игра дерьмо...
Eexe avatar

Eexe

April 20, 2020 at 11:54 AM

Игра топ мне нравится. Но если бы было менше читеров то было бы лучше.
moki167 avatar

moki167

April 20, 2020 at 03:17 PM

фцвцпакупцуа
Rex123dog avatar

Rex123dog

April 20, 2020 at 03:18 PM

Очень люблю кс, особеннл часто зависаю с друзьями, и играем вместе. Но к сожалению много читеров.
greywolf2 avatar

greywolf2

April 20, 2020 at 03:44 PM

нелогичная немного а так норм

sanekantropov2006 avatar

sanekantropov2006

April 20, 2020 at 03:46 PM

Нормальная игра
SmaildogDark avatar

SmaildogDark

April 20, 2020 at 06:12 PM

игра классная но иза читеров даже имее прем ак они часто попадаются и это бесит не возможно нормально играть еслиб розрабы зделали так чтоп читы были полностю под запретом тоб это игра стала лучше, иза читов у всех игроков пропадает насторй играть и становаится мало играков
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