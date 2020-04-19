Ваши мнения об даной игра

NastyaBraYT Это самый лучший онлайн шутер хоть весит 21 гб

Dan4ik268 Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям

snow_dog12 шрдргплгнмлгнагнлгеа

gd_ggdropcom Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям

fffff55 Пост

ivano777999000 Игра дерьмо...

Eexe Игра топ мне нравится. Но если бы было менше читеров то было бы лучше.

moki167 фцвцпакупцуа

Rex123dog Очень люблю кс, особеннл часто зависаю с друзьями, и играем вместе. Но к сожалению много читеров.

greywolf2 нелогичная немного а так норм





sanekantropov2006 Нормальная игра