Это самый лучший онлайн шутер хоть весит 21 гб
Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям
Это такая параша. Каждый раз когда против тебя читер или команда даунов, сразу же хочется удалить эту игру к чертям
Игра топ мне нравится. Но если бы было менше читеров то было бы лучше.
Очень люблю кс, особеннл часто зависаю с друзьями, и играем вместе. Но к сожалению много читеров.
нелогичная немного а так норм
игра классная но иза читеров даже имее прем ак они часто попадаются и это бесит не возможно нормально играть еслиб розрабы зделали так чтоп читы были полностю под запретом тоб это игра стала лучше, иза читов у всех игроков пропадает насторй играть и становаится мало играков