Rain

Gem41

unranked rank iconLeandro Rete: Mhm emote (inline chat version)
SystemGamehag: 3 users received Gem44 from the Rain.
unranked rank iconfnogaj: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconPaulTran: hello everybody
unranked rank iconskrt: any new games worth playing?
SystemGamehag: One user received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconFakk Nika: withdraw is pending since 19 hours
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
unranked rank iconYoussef: please
unranked rank iconYoussef: pls can you gift me soul stones i don't have money for pay robux
unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
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Оптимизация игры

Vladan1344 avatar

Vladan1344

April 18, 2020 at 01:25 PM

Как вам оптимизатич мобильного пабг? Лично у меня немного притормаживает телефон neffos c7
_MKRTCHYAN_ avatar

_MKRTCHYAN_

April 18, 2020 at 01:26 PM

Играем мы за мальчика, очутившегося на песчаном берегу давно заброшенного острова с древними руинами и дикими животными. По пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даИграем мы за мальчика, очутившегося на песчаном берегу давно заброшенного острова с древними руинами и дикими животными. По пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даже петь.о пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даже петь.
You_Pidar15 avatar

You_Pidar15

April 18, 2020 at 10:01 PM

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