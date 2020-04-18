Оптимизация игры

_MKRTCHYAN_

Играем мы за мальчика, очутившегося на песчаном берегу давно заброшенного острова с древними руинами и дикими животными. По пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даИграем мы за мальчика, очутившегося на песчаном берегу давно заброшенного острова с древними руинами и дикими животными. По пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даже петь.о пути к неизвестному, мальчику предстоит решать разного рода головолмки одну за другой. Для этого представляется возможность бегать, карабкаться, носить или двигать предметы, а в некоторых случаях даже петь.