Co to jest za gra?

nightninjapl

Czego dotyczy fabuła?

Wydarzenia rozgrywają się Palm City, miasto do złudzenia przypominające Miami, co zamierzali twórcy gry, chcieli bowiem odwzorować taki amerykański klimat; plaża, dużo koni pod maską i wiatr we włosach. I wyszło im to całkiem dobrze. Standardowo, na początku mamy do wyboru jeden z kilku pojazdów i wraz z kolejnymi wyścigami odblokowujemy części i zarabiamy pieniądze, by te części kupić. Wkrótce dowiadujemy się, iż mamy do czynienia ze skorumpowaną policją, która zagraża światu wyścigów w Palm City, dlatego staramy się wyeliminować zagrożenie, w czym pomaga nam nasza ekipa. Dużym minusem tutaj jest długość fabuły, a w zasadzie jej krótkość, bo starcza ona zaledwie na 5-8 godzin grania. spoko gierka polecam

Po skończeniu fabuły nie czeka nas nic innego niż powtarzanie wygranych już wyścigów, kupowanie pojazdów i ich ulepszanie. Dlatego wiele osób porzuca grę wraz z momentem ukończenia fabuły.



Mechanika gry i zachowanie pojazdów.

Sam mechanizm rozgrywki jest bardzo ciekawy i zasługuje, by poświęcić mu kilka słów. Twórcy wyciągnęli wnioski ze swoich błędów i w ostatnim Need For Speedzie zawarli fragmenty z kultowych gier tej serii. W grze możemy brać udział w legalnych wyścigach, są one prowadzone zazwyczaj na zamkniętym torze lub specjalnie wytyczonej trasie. Za te wyścigi otrzymujemy pieniądze, które posłużą nam do kupienia ubrań czy zmodyfikowania naszych pojazdów. Duży plus ze strony twórców, bo nawet za sam udział w wyścigu są przewidziane jakieś nagrody. Model legalnych wyścigów został zaczerpnięty z NFS: ProStreet z 2007 roku.