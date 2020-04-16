я когдато давним давно скачал роблокс начал играть в джайл брей через гдето 2 года у меня било почто все там било нло била бугати там дельтаплан но!!! Я теперь не могу играть в роблокс и другие игри на компе а на телефоне в джайлбрейк не заходить комп сломан драйвера старие
у меня виндовс полетела и радаки теперь не розришают играть в роблокс в джеиле все машини до ста тисяч и двести тисяч деньгами есть спайк и вольт в пчеловоде 22 пчелы, на акке много робуксов
комп уже поченили но играть в роблокс всёравно нельзя
понятно я на основе уже 3 лвл набил там больше 400 робуксов виводил
ти вообше можеш играть кокие то игри я вообше не могу