Роблокс это и правда хорошая игра ? Почему?

Расскажите почему роблокс хорошая игра и зачем в него играть!?
Ну роблокс - хорошая игра потому что..
1)Там всегда можно классно проести время, там всегда весело!
2)Хоть в роблокс нужно донатить, чтобы не выглядить,как бомж (без обид, если что), но можно нем..
Немного посидеть на gamehag и получить бесплатные робуксы
3)Разработчики роблокса часто выпускают новые обновления для самого роблокс (т.е. дизайн страницы и т.д) тем самым делая роблокс еще красивее
роблокс крутая игра мне она нравится ураа