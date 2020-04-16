Роблокс это и правда хорошая игра ? Почему?

oliwierkleist
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g3489456
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Gem164
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Gem52
Atia
Atia
Gem330
taj howe
taj howe
Gem231
Rain

Gem0

unranked rank iconleondrexler.tester: ddHuh emote (inline chat version)
SystemGamehag: One user received Gem114 from the Rain.
unranked rank iconleondrexler.tester: Why can't delete my account?
unranked rank iconleondrexler.tester: I don't like how it takes me weeks to collect 100 soul stones.
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
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Роблокс это и правда хорошая игра ? Почему?

Zomd97 avatar

Zomd97

April 16, 2020 at 08:22 AM

Расскажите почему роблокс хорошая игра и зачем в него играть!?
londonil avatar

londonil

April 16, 2020 at 08:34 AM

Роблокс норм
Anonymous14850 avatar

Anonymous14850

April 16, 2020 at 08:49 AM

Роблокс норм
AlisaSham avatar

AlisaSham

April 16, 2020 at 09:16 AM

Ну роблокс - хорошая игра потому что.. 1)Там всегда можно классно проести время, там всегда весело! 2)Хоть в роблокс нужно донатить, чтобы не выглядить,как бомж (без обид, если что), но можно нем..
AlisaSham avatar

AlisaSham

April 16, 2020 at 09:17 AM

Немного посидеть на gamehag и получить бесплатные робуксы
AlisaSham avatar

AlisaSham

April 16, 2020 at 09:18 AM

3)Разработчики роблокса часто выпускают новые обновления для самого роблокс (т.е. дизайн страницы и т.д) тем самым делая роблокс еще красивее
HOMAU avatar

HOMAU

April 16, 2020 at 09:20 AM

Ну да ты прав
Anonymous1583145441 avatar

Anonymous1583145441

April 16, 2020 at 09:32 AM

не харашо

Kirill555555 avatar

Kirill555555

April 16, 2020 at 09:34 AM

роблокс крутая игра мне она нравится ураа
Kirill555555 avatar

Kirill555555

April 16, 2020 at 09:35 AM

вииии
Kirill555555 avatar

Kirill555555

April 16, 2020 at 09:35 AM

крутоооооооооооооо
Kirill555555 avatar

Kirill555555

April 16, 2020 at 09:35 AM

клааааааааааааааааассссс
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Роблокс это и правда хорошая игра ? Почему? - Roblox Forum on Gamehag