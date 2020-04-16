Роблокс это и правда хорошая игра ? Почему?

Zomd97 Расскажите почему роблокс хорошая игра и зачем в него играть!?

londonil Роблокс норм

Anonymous14850 Роблокс норм

AlisaSham Ну роблокс - хорошая игра потому что.. 1)Там всегда можно классно проести время, там всегда весело! 2)Хоть в роблокс нужно донатить, чтобы не выглядить,как бомж (без обид, если что), но можно нем..

AlisaSham Немного посидеть на gamehag и получить бесплатные робуксы

AlisaSham 3)Разработчики роблокса часто выпускают новые обновления для самого роблокс (т.е. дизайн страницы и т.д) тем самым делая роблокс еще красивее

HOMAU Ну да ты прав

Anonymous1583145441 не харашо





Kirill555555 роблокс крутая игра мне она нравится ураа

Kirill555555 вииии

Kirill555555 крутоооооооооооооо