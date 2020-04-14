Кака игра в роблоксе самая ужасная?

Scp3008 Самая ужасная игра в роблокс это?

ShadowPeersi4ok Для меня пока что все нормальные)

Vodka_Kun Для меня это royale high и все тайконы :p

ShadowPeersi4ok Ты просто в Royale High не играл, и не понимаешь что там и как! По мне игра 1000000/1000000

KooYa Слушайте, нет "ужасного" или "плохого" режима в Роблоксе. Есть те что недоделаны. И когда вы, Scp3008, делали это обсуждение не задумались ли вы о том что у каждого человека своё достойное мнение? Просто подумайте над этим.

dedyla22817 Ну нет прям ужасных режимов. есть такие режимы которые не доделанные или мне ненравится но название не скажу

Okroshk0 Мое мнение.По моему ужасны Adopt me и все тайконы.Тк есть отдельные игры где можно спокойно пообщаться с друзьями, например-AnimalJam,Avakin,Avataria и прочий хлам.