Rain

Gem12

SystemGamehag: 2 users received Gem36 from the Rain.
unranked rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
AdminSwirfty: You can play games, complete offers, and take surveys to earn Gems, then convert those Gems into gift cards, games, etc.
unranked rank iconfarooqlashari1984: someone guide pls
unranked rank iconfarooqlashari1984: is this gamehag pays real money?
unranked rank iconluisdiegocases: hola
AdminJoshverd: Yo emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconMatCax Cebiche: gaaaaaaa
unranked rank iconMatCax Cebiche: esto funciona?
SystemGamehag: One user received Gem55 from the Rain.
unranked rank iconAdli Enríquez: Hola
unranked rank iconviperlegend266: hello
SystemGamehag: 2 users received Gem135 from the Rain.
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconAndrea Daniela Ríos: Hola
unranked rank iconsworddog: pepeD emote (inline chat version)
unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
unranked rank iconjgdub: Meowdy emote (inline chat version)
unranked rank iconjgdub: hi
SystemGamehag: 2 users received Gem58 from the Rain.
unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
SystemGamehag: @nicolhasandres13 tipped Gem100 to the Rain
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Кака игра в роблоксе самая ужасная?

Scp3008 avatar

Scp3008

April 14, 2020 at 11:23 PM

Самая ужасная игра в роблокс это?
ShadowPeersi4ok avatar

ShadowPeersi4ok

April 14, 2020 at 11:45 PM

Для меня пока что все нормальные)
Vodka_Kun avatar

Vodka_Kun

April 14, 2020 at 11:48 PM

Для меня это royale high и все тайконы :p
ShadowPeersi4ok avatar

ShadowPeersi4ok

April 14, 2020 at 11:59 PM

Ты просто в Royale High не играл, и не понимаешь что там и как! По мне игра 1000000/1000000
KooYa avatar

KooYa

April 15, 2020 at 12:05 AM

Слушайте, нет "ужасного" или "плохого" режима в Роблоксе. Есть те что недоделаны. И когда вы, Scp3008, делали это обсуждение не задумались ли вы о том что у каждого человека своё достойное мнение? Просто подумайте над этим.
dedyla22817 avatar

dedyla22817

April 15, 2020 at 12:13 AM

Ну нет прям ужасных режимов. есть такие режимы которые не доделанные или мне ненравится но название не скажу
Okroshk0 avatar

Okroshk0

April 15, 2020 at 12:13 AM

Мое мнение.По моему ужасны Adopt me и все тайконы.Тк есть отдельные игры где можно спокойно пообщаться с друзьями, например-AnimalJam,Avakin,Avataria и прочий хлам.
Okroshk0 avatar

Okroshk0

April 15, 2020 at 12:15 AM

Игры созданы для того, чтобы развиваться, а не сидеть и общаться с друзьяшками за чашкой чая.Щас мне начнут затыкать рот малолетки.Лол
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Кака игра в роблоксе самая ужасная? - Roblox Forum on Gamehag