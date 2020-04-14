Кака игра в роблоксе самая ужасная?

Самая ужасная игра в роблокс это?
Для меня пока что все нормальные)
Для меня это royale high и все тайконы :p
Ты просто в Royale High не играл, и не понимаешь что там и как! По мне игра 1000000/1000000
Слушайте, нет "ужасного" или "плохого" режима в Роблоксе. Есть те что недоделаны. И когда вы, Scp3008, делали это обсуждение не задумались ли вы о том что у каждого человека своё достойное мнение? Просто подумайте над этим.
Ну нет прям ужасных режимов. есть такие режимы которые не доделанные или мне ненравится но название не скажу
Мое мнение.По моему ужасны Adopt me и все тайконы.Тк есть отдельные игры где можно спокойно пообщаться с друзьями, например-AnimalJam,Avakin,Avataria и прочий хлам.
Игры созданы для того, чтобы развиваться, а не сидеть и общаться с друзьяшками за чашкой чая.Щас мне начнут затыкать рот малолетки.Лол