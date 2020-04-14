Egg Hunt2020

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Seth_Sollins

Игра то отличная, но скучное лишь в ней одно, однообразие режимов, тобишь нужно фармить, а потом всё от зверушек зависит или от существ (петов), скучно то, играю лишь в Arena X и Critical Strike в роблоксе, могу играть в другое если друзья меня затянут с ними поиграть.