vitalik_craft666

Грядет самый жуткий праздник в году, и разработчики видеоигр уже вовсю готовятся его встретить во всеоружии. Например, в PUBG Mobile вышло крупное обновление с новыми режимами, паркуром и другими классными штуками. Все подробности — в нашем дайджесте. Опробовать патч можно на любой из площадок, где игра доступна бесплатно в App Store или Google Play. Выжить до рассвета 2 Да, знаменитый PvE-режим вернулся — с выходом патча 0.15.0 все игроки смогут вновь пострелять в зомби-ботов в хэллоуинских костюмах, пытаясь протянуть до рассвета, чтобы получить особые награды. Матчи в этом режиме проходят на модифицированной карте — более мрачной и атмосферной. Интересно, что помимо обороны от наседающих со всех сторон зомби тут есть также и заброшенные локации с ценными наградами. Но это контент только для самых опытных и живучих, так как «лут» охраняют особенно мощные противники. Еще одна особенность «Дожить до рассвета» — наличие специального биологического оружия, которое эффективно против зомби и других игроков. Выбить его можно, только одним способом: уничтожать «мертвяков» в промышленных масштабах. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile В целом режим схож с тем, что был в прошлом году, разве что баланс стал немного получше. Это отличный способ провести время с друзьями и разбавить привычный геймплей «Королевской битвы». Все-таки не каждый день в PUBG Mobile можно устроить «замес» с ордой зомби. Режим Payload В то время как Survive Till Dawn мы уже видели в прошлом году, режим Payload появился в игре впервые. Это модификация для стандартного режима, так что поиграть можно на всех имеющихся в PUBG Mobile картах. Однако геймплейно он довольно сильно отличается. Прежде всего наличием летательных аппаратов — вертолетов, на которых можно быстро добраться в любую точку карты. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile Впрочем, полеты — дело довольно опасное, так как можно получить в бок ракету из РПГ-7. Да-да, в игру наконец-то добавили тяжелое вооружение, да не одно, а сразу пять наименований: гранатометы РПГ-7, M3E1-A, M79 и MGL, а также пулемет M134. Найти их можно в специальных ящиках, которые регулярно появляются на карте и могут быть открыты в течение ограниченного времени (3 минуты). Помимо больших «пушек» в этом ящике всегда есть броня третьего уровня, несколько обычных оружий, а также другие полезные предметы вроде гранат, аптечек и патронов. Ах да, чуть не забыли: в ящике может попасться маяк для авиаудара, который позволяет отмечать место, а затем наблюдать, как его утюжат бомбами. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile Последний новый предмет для режима Payload — ремонтный набор, с помощью которого можно ремонтировать транспорт, в том числе и проколотые шины. Набор тут очень к месту, потому что с появлением тяжелого оружия дороги стали еще более опасными. Вероятно, по той же причине в этом режиме можно воскрешать погибших товарищей. Чтобы навсегда разделаться с группой врагов, нужно убить всех игроков, которые в ней состоят. Если одному из них удастся спрятаться, то он сможет вернуть всю команду в строй за считанные минуты. Новое оружие и транспорт Разумеется, не обошлось и без новинок в модельном ряду. Помимо четырех гранатометов и пулемета, которые были упомянуты выше, в PUBG Mobile завезли новый пистолет — Desert Eagle, знакомый многим геймерам по другим играм. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile «Пустынный орел» обладает максимальным уроном и дульной скоростью пули среди всех пистолетов, и он вполне может заменить основное оружие на ближних или даже средних дистанциях. Базовый показатель урона «Орла» — 62, но целиться с мушки не всегда удобно, так что лучше модифицировать его. На выбор доступны прицел Mira Red Dot, голографический прицел, лазерный прицел для улучшения стрельбы с плеча. А если хочется расширить стандартный магазин на 7 патронов калибра 0,45 ACP, то можно раздобыть его увеличенный вариант. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile Появился и новый транспорт — советская бронированная машина-амфибия БРДМ-2. Она может похвастаться, очевидно, большим запасом прочности, а ее шины нельзя пробить пулями. И пистолет, и транспорт доступны на всех стандартных картах, но сначала их придется найти. Как и всегда, «спаун» случайный, но лучше всего искать на военных объектах, там Desert Eagle и БРДМ-2 появляются чаще. Паркур, бочки и другие изменения В ПК-версии карабканье на уступы появилось уже давно, а в PUBG Mobile добралось только сейчас. Теперь игроки могут забираться в недоступнее ранее места. Чтобы воспользоваться паркуром, нужно повторно нажать кнопку прыжка в подходящий момент. Также в игре появились новые объекты — бочки с топливом. Как и заведено в играх, они встречаются на каждом шагу и взрываются при попадании пуль и гранат, нанося большие повреждения игрокам поблизости. Видите бочку — держитесь от нее подальше. Еще одним нововведением обновления 0.15.0 для PUBG Mobile стали граффити. Их можно рисовать на любых предметах после боя, прямо как в «олдовых» шутерах, которые мы ценим и любим. Всего у игрока может быть четыре разных рисунка, поменять которые можно в меню инвентаря. Разумеется, на геймплей это никак не влияет, граффити имеют чисто декоративную функцию. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile Патч также привнес много изменений в техническую часть проектах. Раньше игроки иногда жаловались на слишком долгие загрузки и перегрев девайса, теперь никаких проблем с этим быть не должно. Также разработчики оптимизировали логику перезарядки оружия, чтобы предотвратить задержки при попадании игроков в поле зрения. Все, что нужно знать о Хэллоуинском обновлении PUBG Mobile Визуально игра стала чуть лучше — текстуры оружия и одежды стали более четкими, возросла детализация моделей, освещение и тени теперь более реалистичные. При этом на слабых устройствах PUBG Mobile стала работать более плавно, опять же за счет оптимизации. Разумеется, это лишь самые важные и заметные изменения в игре. На самом деле их гораздо больше, если верить официальному патч-ноуту. Создатели игры в очередной раз перетрясли баланс, подкрутили интерфейс и внесли множество мелких правок. Обновление вышло просто отменным, так что если вы давно не заходили в игру, то это отличный повод вернуться! Совсем юных игроков в PUBG Mobile отныне будут контролировать В китайской версии PUBG Mobile персонаж вместо смерти машет рукой на прощание Полиция Индии арестовала 10 человек за игру в PUBG Mobile Обзор PUBG Lite — бесплатная PUBG, которая пойдет даже на калькуляторе