I Задание не принимают

NoExit 1d

Задание в игре World of Warships было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.

17:10

Задание в игре World of Warships было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.

Мой комментарий удалили но вне всё говорилось как-то так

Мой задание не принимают по причине (Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.)

И при этом даже если создать новый аккаунт но задание не примут,я старался его выполнить и выполнить сделал скрин со всем чем нужно но нет не помогло (и так для заметки акк новый был создан в тот же день как начел выполнять задание наиграно 3 чеса в игре вот мой Steam там пруфы https://steamcommunity.com/id/GHjd7/edit

И вопрос лично к Gamehag сколько должен существовать аккаунт?

И как выполнить данное задание ?

(ВОЗМОЖНО ЭТА ТЕМА БУДЕТ УДАЛЕНА!!!) не мной





angel_in_flame Как отвечает в таких случаях сапорт, вероятно совпадение айпи, в таких случаях делаю ак с другого провайдера, но тоже не всегда помогает. Типо кто то уже играл с таким айпи, толку нет пробовать раз за разом с одного и того же инета, они скрины не смотрят, они чисто по айпи пробивают. (Я так делал себе ник по дате регистрации или геймхаг перса называл, вс равно не помагало, а вот с другого инета ак сделать пару раз помогло и главное не забывать почту подтверждать (хотя у мэйловских игр и подтверждения нет, а это часть задания...)