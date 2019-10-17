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unranked rank iconninjahattodi0190: I'm new here ,,,upto how many usd we can make per day from here and in how long time
unranked rank iconninjahattodi0190: Anyone have withdrawal before so from this app to his account guys
unranked rank iconninjahattodi0190: What's the value of these gems in $
unranked rank iconninjahattodi0190: Hi
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unranked rank iconjgdub: hi
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unranked rank iconKen: bro some dont work btw
unranked rank iconerayve: 'ello!
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unranked rank iconKen: yea bro
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unranked rank iconJonathan Cook: sup
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Отклонено задание, а оно выполнено

freezy6 avatar

freezy6

October 17, 2019 at 12:24 PM

Задание в игре World of Warships было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Все выполнил, создал новый акк и тд, только правда ввел при ркгистрациипромокод на дублоны. Неужели из-за этого? Как мне быть? На этом сайте вообще можно связаться с админи страцией как-то, а не почитать ненужного бота.
_35512 avatar

_35512

October 17, 2019 at 07:29 PM

Гледи надо спамить этому боту когда он будет писать закрой сообщение ну чат всм пиши ему раза 3 и он напишет что твоё задание принято мне помогало не однократно
freezy6 avatar

freezy6

October 17, 2019 at 07:32 PM

Понял спасибо
Anonymous13705 avatar

Anonymous13705

October 19, 2019 at 11:33 PM

бывает спасиб за совет)

diskuallo avatar

diskuallo

October 21, 2019 at 01:38 AM

скрин наверное не оч
Dark_Dj_ avatar

Dark_Dj_

October 21, 2019 at 01:54 AM

Тоже самое. Акков 7 уже сделал, а всё равно отказ. И ник такой же ставил.
freezy6 avatar

freezy6

October 22, 2019 at 11:24 AM

удобно получаеться разработчики устроились сайта. На любую жалобу дают отказ, я трачю по несколько дней на приложения мобильные и за них ничего не дают вообще.
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Отклонено задание, а оно выполнено - World of Warships Forum on Gamehag