Отклонено задание, а оно выполнено

Задание в игре World of Warships было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре.
Все выполнил, создал новый акк и тд, только правда ввел при ркгистрациипромокод на дублоны. Неужели из-за этого? Как мне быть? На этом сайте вообще можно связаться с админи страцией как-то, а не почитать ненужного бота.
Гледи надо спамить этому боту когда он будет писать закрой сообщение ну чат всм пиши ему раза 3 и он напишет что твоё задание принято мне помогало не однократно
Тоже самое. Акков 7 уже сделал, а всё равно отказ. И ник такой же ставил.
удобно получаеться разработчики устроились сайта. На любую жалобу дают отказ, я трачю по несколько дней на приложения мобильные и за них ничего не дают вообще.