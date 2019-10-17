Отклонено задание, а оно выполнено

freezy6 Задание в игре World of Warships было отклонено. Кажется, ты не зарегистрировал новый аккаунт в игре. Все выполнил, создал новый акк и тд, только правда ввел при ркгистрациипромокод на дублоны. Неужели из-за этого? Как мне быть? На этом сайте вообще можно связаться с админи страцией как-то, а не почитать ненужного бота.

_35512 Гледи надо спамить этому боту когда он будет писать закрой сообщение ну чат всм пиши ему раза 3 и он напишет что твоё задание принято мне помогало не однократно



freezy6 Понял спасибо

Anonymous13705 бывает спасиб за совет)





diskuallo скрин наверное не оч

Dark_Dj_ Тоже самое. Акков 7 уже сделал, а всё равно отказ. И ник такой же ставил.