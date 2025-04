Come iniziare a giocare?

CuryDB

Effettivamente il tutorial che ti fanno fare ad inizio gioco è piuttosto inutile...

Beh, l'obiettivo principale è senza dubbio arrivare al Nexus nemico e distruggerlo, ovviamente prima di arrivarci devi distruggere le torri nemiche. Inizio game, compri un item da starter. Gli items sono degli oggetti che devi iniziare e "completare", grazie all'oro che guadagni in game: uccidendo i mostri nella giungla, facendo danno/uccidendo i nemici o cosa più importante, farmare i minion. Saper farmare i minion è una delle cose più importanti, secondo me. Più oro hai, prima finisci gli items che ti interessano, in modo tale da riuscire ad uccidere il nemico. Non scoraggiarti: ci vuole molta pratica per riuscire a diventare quantomeno "decenti" in game. Beh, in ogni caso, ci saranno dei "mostri speciali" in game, che spawneranno dopo un tot di tempo. Di tanto in tanto le squadre si sfidano, a chi lo ammazza prima insomma. Il motivo? Questi mostri speciali ti danno dei "buff" in game, esempio.. Più danno, più velocità, il tutto temporaneo, però ovviamente, riuscire ad uccidere quel determinato mostro dà un vantaggio non indifferente. Mi rendo conto che è troppo da poter comprendere in una sola volta, però ti assicuro che più giochi, più ci capisci, chiedi magari a qualche amico o fai "amicizia" in game, sicuramente ti spiegheranno in modo più approfondito, ciao ^^