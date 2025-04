Miałam dokonać 2-gą range potworów. Zrobiłam to, aczkoliwiek nie wiem jak i gdzie wyslac screen'a udanej misji. Proszę o pomoc.

Daeelzis

W przypadku zleceń nie trzeba wysyłać screenów - wystarczy wykonać zadanie. Jeśli nie otrzymałeś nagrody w chwili wykonania zadania to zgłoś to do supportu.