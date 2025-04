Beltra96

Io ho iniziato nel 2008 circa, e ci ho giocato fino al 2015 circa.

Ora entro per vendere e comprare qualcosina, ma se non ci spendi un sacco (o se non hai tempo di grindare) diventa impossibile stare al passo.



Peccato, ci ho speso investito tantissimo tempo ed alcune amicizie sono durate anche fuori dal Gioco.