¿Cual es el mejor juego de roblox?

asalgamer unete para ver cual es el mejor juego en todo roblox

Kryxtal68LoL no sabria decirte con certeza cual es el mejor, pero a mi parecer hay muchos juegos similares como los simulator, pero el que mas me gusta de estos simulators es el tower defense simulator porque sobresale de los demas ya que no es igual a los otros

trollmaster segun yo digo que adopt me o bloxburg (like si quieren robux para jugarlo):thumbsup:

Karutta1 No c la verdad pero en adop me pasas horas de diversión por el rol construcción de casas cuidar Mascotas y mas

Sun_ix A mi me gusta RoBeats y Tower of ****..