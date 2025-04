Fortnite, est-ce encore a la une ?

FlorraYT

Comme tout le monde le sais il y’a quelque ans epicgames ont lance le jeu sur lequelle des millions de gamers pro ou enfant ado etc... joue je parle bien de fortnite c’est un jeu de guerre qui compose des saison. En achetant ces saisons vous gagnez des aventages pour avoir des emotes ou des skins ou autres mes fortnite et devenu le jeu le plus joué apres le concert de marshmello sur fortnite ou plus de 3 millions de gens y été ce jeux et maintenant a sa saison 10 mes maintenant peu de gens y joue et d’autres youtubeurs cesse d’y joué a cause des changement de la maps mes aussi a cause de tout ces bombardement sur tilted towers une ville très populaire sur le jeu comme greasy groove qui aurai disparu. Enfin bref pour moi je jouais a gortnite et j’ai arréter car je trouve que c’est devenu trop ennuyeux mes bon pour les autres qui y joue je ne comprend pas et aussi pk tlm passe leurs journée dessus en tout cas pr moi je vous dis qu’il y’a des chose plus importante que fortnite et de ce concentré autour du monde et autour de vous j’esoere que sa vous a montré qu’il est temps de joue sans payé mes brefs faite comme voys le souhaité je dit juste sa comme sa c juste mon point de vue et bon j’espere cette article vous a plus zt n’y aller pas feu sur les insulte je ne cherche pas sa merci d’avoir lu sa j’aurai pu ecrire un article mais il y’aurai trop de commentzire negative et je ne veut pas subir sa merci de votre compréhension !