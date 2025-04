xAsFaL

Hace años que no entraba a CS:GO, me lo compré en su salida. Me he dado cuenta de que ya no se puede uno divertir en el juego sin que varios rusos se pongan a insultarte llamándote noob mientras que ellos han muerto hace 3 horas. Quisiera saber si eso solo me pasa a mi por mi nivel o si eso está en todos lados