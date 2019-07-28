Пропали 400 робуксов

И так столкнулся сегодня с такой проблемкой. Выиграл из кейса 400 робуксов и там было 2 кнопки. Продать и получить 1600 кд или оставить, конечно же я оставил. И через несколько часов мне написали уведомление. Что мне дали 6 кд и забрали мои 400 робуксов!!!

ZippTheScripter

ВОТ ВОТ GAME HAG ПИ*РАСЫ КТО БУДЕТ В ЗДРАВОМ УМЕ ПРОДАВАТЬ 400 РОБУКСОВ ЗА КАКИХ ТО 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ УХ С*КА ОНИ МЕНЯ БЕСЯТ У НИХ ТЕХ ПОДДЕРЖА ВООБЩЁ В УШИ ДОЛБИТСЯ СЕГОДНЯ ВЫБИЛ ИЗ СУНДУКА РЕД КЕТА 20 РОБУКСОВ КОТОРЫЕ МНЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ОНИ ИХ ПРОДАЛИ ЗА 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ НАПИСАЛ ИМ А ОНИ ТАКИЕ ВСЁ ВСЁ ОКЕЙ Х*ЕЙ так и жду когда вернут.так вот все робуксы будут продовать за 6 е*учих камней буть это 10 косарей робуксов потому что они б*ять кончились с*ка у меня психика изза них нарушена буть мне выпало 200 робуксов прилетел бы к ним в офис (ну или где они там) и от*бал палками с бандой