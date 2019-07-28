Пропали 400 робуксов

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Rain

Gem157

novice rank icon李濬宇: Are there any Taiwanese people?
SystemGamehag: 6 users received Gem129 from the Rain.
adept rank iconfnogaj: Dog Arrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconمصري فلسطيني: u can do some surveys for a quick reward to join the rain for example then play gnome guarden casually
novice rank iconlarisa costisor: Meowdy emote (inline chat version)
novice rank iconKacper Kulczewski: how can I easily earn gems?
novice rank iconKacper Kulczewski: hi
novice rank iconCclex Ads: heyy
novice rank iconمصري فلسطيني: catdrive emote (inline chat version)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconlyz3r1234: KEKW emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: Meowdy emote (inline chat version)
SystemGamehag: 2 users received Gem82 from the Rain.
novice rank iconJasna Knebl: 1f44b emote (inline chat version)
novice rank iconLuca Rinaldini: it doesn't go
novice rank iconLuca Rinaldini: how can i play games on ios?
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
novice rank iconMahad: hello
novice rank iconalpagut oğuz: What's up, Boboli
novice rank iconThu Htet Aung: blackmarket 1 o1
novice rank iconThu Htet Aung: i gotta get that 1 dollar dollar before l4d 2 goes off discount
AdminSwirfty: Give it some time as some offers are delayed
novice rank iconThu Htet Aung: PepeHands emote (inline chat version) where is my gems is it goona take 3 days
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
adept rank iconhanfred: morning
novice rank iconThu Htet Aung: ok i have installed wps office how do i redeem ym gems now
novice rank iconThu Htet Aung: are you a bot/staff member??
AdminSwirfty: If you scroll down on the earn page, you can find surveys
SystemGamehag: 4 users received Gem200 from the Rain.
novice rank iconThu Htet Aung: i just need 1 dollar for l4d 2 rn
novice rank iconThu Htet Aung: where can i find a survey?
AdminSwirfty: Then convert those Gems into a gift card
AdminSwirfty: You can earn Gems by playing games, completing offers, and taking surveys
novice rank iconThu Htet Aung: for steam
novice rank iconThu Htet Aung: how do i get 1 dollar
novice rank iconVishStix: Good night
AdminSwirfty: Yes
novice rank iconMads Volder: POGGERS emote (inline chat version)
novice rank iconгоша емельянов: Guys, is the site okay?
novice rank iconгоша емельянов: dsa
novice rank iconamir.stelmah: :)
adept rank iconAtia: blobDance emote (inline chat version)
AdminSwirfty: Meowdy emote (inline chat version)
apprentice rank icondem.pferd.heisst.horst: Popcorn emote (inline chat version)
novice rank iconalpagut oğuz: what's up man
SystemGamehag: 4 users received Gem116 from the Rain.
novice rank iconDamian Lasek98: ....
adept rank iconLes Briacins: wsh
novice rank icondibilovich2007: hi
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Пропали 400 робуксов

artvor292 avatar

artvor292

July 28, 2019 at 05:12 PM

И так столкнулся сегодня с такой проблемкой. Выиграл из кейса 400 робуксов и там было 2 кнопки. Продать и получить 1600 кд или оставить, конечно же я оставил. И через несколько часов мне написали уведомление. Что мне дали 6 кд и забрали мои 400 робуксов!!!
nikitaadvbksjfs avatar

nikitaadvbksjfs

July 28, 2019 at 05:15 PM

сочувствую тебе мой друг
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:20 PM

ВОТ ВОТ GAME HAG ПИ*РАСЫ КТО БУДЕТ В ЗДРАВОМ УМЕ ПРОДАВАТЬ 400 РОБУКСОВ ЗА КАКИХ ТО 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ УХ С*КА ОНИ МЕНЯ БЕСЯТ У НИХ ТЕХ ПОДДЕРЖА ВООБЩЁ В УШИ ДОЛБИТСЯ СЕГОДНЯ ВЫБИЛ ИЗ СУНДУКА РЕД КЕТА 20 РОБУКСОВ КОТОРЫЕ МНЕ БЫЛИ ОЧЕНЬ НУЖНЫ ОНИ ИХ ПРОДАЛИ ЗА 6 СРАНЫХ КАМНЕЙ НАПИСАЛ ИМ А ОНИ ТАКИЕ ВСЁ ВСЁ ОКЕЙ Х*ЕЙ так и жду когда вернут.так вот все робуксы будут продовать за 6 е*учих камней буть это 10 косарей робуксов потому что они б*ять кончились с*ка у меня психика изза них нарушена буть мне выпало 200 робуксов прилетел бы к ним в офис (ну или где они там) и от*бал палками с бандой
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:31 PM

Продано накуй
ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:40 PM

................................................................228...............................................................................
artvor292 avatar

artvor292

July 28, 2019 at 05:41 PM

........................................

ZippTheScripter avatar

ZippTheScripter

July 28, 2019 at 05:43 PM

?ЧТО н кст как создать тему?
hram80 avatar

hram80

July 28, 2019 at 05:55 PM

ну блин хреново
TimeKiller88 avatar

TimeKiller88

July 28, 2019 at 06:05 PM

Мои соболезнования. Это уже слишком жестоко даже для геймхага..
niklav avatar

niklav

July 21, 2021 at 04:39 PM

Лучше бы так купил бы а не кейс открывал бы а то я так 1 раз открыл а выпало 1 робуксов
niklav avatar

niklav

July 21, 2021 at 04:40 PM

А мог бы купить 50 робуксов...Раньше 1 робукс стоил 8 кд прост
Lil_Pelmen228 avatar

Lil_Pelmen228

July 21, 2021 at 05:02 PM

ЛОЛООЛОЛЛООХ
хD
Alt0d avatar

Alt0d

July 21, 2021 at 05:28 PM

не фортонуло

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Пропали 400 робуксов on Roblox Forum on Gamehag