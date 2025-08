¿Qué opinan de Gamehag en la ctualidad?

También me gustaría saber sus opiniones y cómo puedo conseguir gemas de nuevo, ya que no me puedo acostumbrar a la interfaz y ni siquiera sé si todavía se pueden hacer artículos.

En lo personal, no me ha gustado nada, ya que yo tenía una cuenta con bastantes gemas y, cuando volví, me di cuenta de que todo había cambiado en Gamehag. Incluso, mi cuenta ya ni existe y tuve que crear una cuenta nueva con Gmail, y ahora tengo que empezar todo desde cero. Es triste, pero bueno.

