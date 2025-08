nmd16974

¡Hola a toda la comunidad de Gamehag!



Últimamente he estado jugando a algunos juegos en Roblox que son bastante exigentes, como "Phantom Forces" o algunos "tycoons" muy grandes, y he notado que mi PC sufre un poco de lag, especialmente cuando hay mucha gente en el servidor.



Ya he intentado lo básico:



Bajar la calidad de los gráficos desde el menú de configuración de Roblox al mínimo.

Cerrar otras aplicaciones que consumen recursos, como el navegador o Discord.

Asegurarme de que los drivers de mi tarjeta gráfica están actualizados.

A pesar de todo esto, a veces los FPS siguen cayendo. Quería preguntarles si conocen algún otro truco, configuración avanzada (quizás en el panel de control de Nvidia/AMD) o alguna optimización específica para Roblox que no sea tan obvia y que realmente ayude a mejorar el rendimiento.



¿Tienen alguna recomendación? ¿Quizás algún software ligero que ayude a optimizar el sistema mientras juego?



¡Agradezco de antemano cualquier consejo que puedan darme!