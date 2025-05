INFORMACIÓN IMPORTANTE GAMEHAG: VENTA

Luky__ Hola usuarios! Me gustaría anunciaros que, desde finales de diciembre, Gamehag ha sido acquirido por un complejo de empresas afincado en Chipre, siendo el nuevo director una persona llamada "Hobbes". Por ahora, no han conectado con la comunidad de ninguna forma, por eso no les conocéis. Los antiguos administradores, fundadores de Gamehag han vendido tanto Gamehag como su antiguo proyecto Earnweb. Por eso cambiarán algunas cosas. He hablado con el nuevo administrador y, me ha comentado que las webs deberían empezar a funcionar de nuevo este fin de semana. No sé si esto es cierto pero, será desde luego interesante ver lo que hacen este entramado de personas que han tomado a cargo estos proyectos. Espero que esta información os sirva. Un saludo, El ex-moderador Luky :)

Luky__ Notaréis también que algunos botones no están, otras cosas habrán cambiado, etc etc.... eso se debe a, bueno, nuevas decisiones de la nueva administración.

Nadie sabe lo que harán ni como lo harán, así que...



Si alguno quiere más información, o hacer preguntas... (sobre todo Ikkimura o Alberto) mandadme un mensaje por Discord: arnsitoooh_



yobz Ojala añadieran la 2FA y asi nos evitamos el excesivo spam que mandan los niños con esos articulos generados por IA

LetraChica Pues todo me sorprendio porque entro todos los dias y esta mañana me encontré con que mis gemas habian desaparecido... solo cuando cargo la de ingreso diario fue que reaparecieron con el simbolo de $



Ya me faltaba nada para completar mi premio y ahora no hay premios XD



gracias por la informacion Luky!



Yobz tengo mucho rato que no veo un articulo nuevo

yobz @Letrachica apenas me meti ayer y vi que se podia valorar 4 articulos que estaban en cola, por desgracia dos de ellos fueron aceptados del saturado tema de "World of Tanks" (en IA).



Lo de los premios creo que puedes acceder a alguno de ellos en la pagina principal, donde se muestra aquel carrusel en la parte superior que dice "Últimos premios ganados", o busca alguno de esos premios desde un buscador como google. Generalmente todavia te dan la opcion de canjearlos pero yo siendo tu mejor me espero hasta que terminen con los cambios que menciono Lucky.



Tambien quiero confirmarles que me llego un momento que me aparecia eso del escudo magico en mi cuenta pero por alguna inexplicable razon se desaperecio en unos meses despues (creo que fue en el 2023) y aun si yo no completaba alguna tarea yo no sufria ninguna de las penalizaciones del estado rana y sapo, pero con el cambio que hicieron ayer me habilitaron de nuevo el escudo magico, nunca quize notificarlo porque bueno... era mas un alivio si yo no levantaba la voz, era muy extraño que a mi no me salia pero a otros usuarios si.



Aparte ya ni tenemos bandeja de notificaciones, pero CREO que se puede acceder todavia por su URL que yo ni tengo por supuesto .

terwilf_ahn Esto es preocupante, deberian haber realizado alguna clase de anuncio oficial.



EleonorIII Todo muy extraño la verad, pero veremos si son para bien estos cambios, ya daba por muerta la página. De verdad es muy extraño que no se hayan manifestado de alguna forma para informar el cambio del dirección.

javictor18 Gracias por el aviso ya que era preocupante no ver premios ni otros apartados de la web.

Esperaremos acontenicmientos.

elpapillon260 Gracias por el aviso, yo pense que solo me pasaba a mi y que era mi pagina jaja

igual muy raro q no hayan anunciado nada oficialmente





LetraChica @Yobz,



Ahhhh con razon. La verdad es que nunca revise articulos porque siempre me decia que evaluaba mal.



Con respecto a los premios, los unicos a los que he podido accesar son las armas de los juegos pero buscando las tarjetas de regalo todas estan vacias... la seccion de premios como tal esta vacia, ni siquiera los juegos como tal puedo encontrarlos y bueno.... me tocara a ver que traeran los nuevos administradores a no ser que un dia intentemos entrar y la pagina ya no exista X_X



Sobre el escudo, pues quizas por eso es que me estaban quitando 100 en lugar de 50 gemas... me estaban cobrando las tuyas jajjajajaa



Y si... se puede acceder a las notificaciones si colocas el texto XD



Ahhh tambien queria comentar que de las 4 misiones que me salen, las dos que son de Discord me dan error 404

Luky__ Hola!



Tengo nuevas noticias. Al parecer, están buscando re-abrir la web en un futuro no muy lejano, están haciendo como una re-construcción de la misma...

Nadie sabe qué quieren hacer ni por qué. Veremos los cambios que hacen próximamente.

Ah, y según ellos, cuando acaben de hacer todas las reformas... pagarán todos los premios pendientes de pago.





terwilf_ahn Hoy veo que ha desaparecido todas mis gemas...



EleonorIII @terwilf_ahn, es un error, al actualizarse las gemas vuelven a aparecer

EleonorIII ve a https://gamehag.com/es/cases, reclama el cofre diario (si no lo haz hecho aun) y con eso deberian volver.

21albertoff Sin noticias hasta el momento, pero tiene pinta que esto van a cerrarlo. Ya no funciona nada. Los premios pendientes me han desparecido. No puedes abrir ya cofres, y las tareas que solo aparecen son para registrarte en el nuevo portal del nuevo "dueño de gamehag" esto tiene pinta a mudanza... Gracias Luky por el feedback

LetraChica @21albertoff,



Es bien curioso lo que dices, porque los cofres diarios y semanales pueden reclamarse pero cuando los tocas, estan vacios.



Incluso es mas curioso que ayer , por no dejar, terminé una tarea que habia empezado hace unos 14 dias y que estaba en el límite de tiempo para hacerla.

Cuando entré esta mañana me habían reconocido la tarea y pagaba más de 2K gemas por lo que me sorpredió un montón.



Con respecto a los "registros" en el nuevo portal, solo he podido hacer las misiones de seguir por twitter porque cuando intento con el Discord me da error 404.





Edito: la sección de premios desapareció completamente, ni teniendo los enlaces junto con todos pendientes o no que también me desaparecieron U_U

yobz No me extrañaria que el nuevo propietario termine de bloquear gamehag a ciertos paises como Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc.. Lo digo porque ingrese a sus dos webs y me tienen bloqueado por la region (he ironicamente hasta te prohiben utilizar VPN).

Alex_vip_pro Todos los premios que he reclamado anteriormente y los pendiente que habia reclamado han desaparecido

Ikkimura Aparte de una clave random de Steam no tenía nada pendiente, bueno, un montón de runas que no pensaba utilizar... la cosa es que aún tengo algo más de 16000 gemas y este fin de semana creo que llegaría a las 18000, espero que no se pierdan en la nada :/

terwilf_ahn En el peor de los casos, fue bueno mientras duró. Lo único que voy a extrañar es al grupo de personas que siempre ayudaba a los nuevos. No hablo mucho en otras redes, y acabo de limpiar mi Twitter para controlar mejor lo que publico. Pero si alguien quiere agregarme, pueden encontrarme como Terwilf (@ssicosomatic). Si no igual sepan que se les valora.



Fuera de aquí, me dedico al diseño gráfico, disfruto del dibujo y participé en un pequeño homebrew de NES. Sin embargo, mi pasatiempo principal es el romhacking de NES y me gustaría convertirme en desarrollador algún día. Abrazo grande y hasta siempre! :grin: