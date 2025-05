Que harían si tuvieran 800 robux?

pues me compraria el pase de Brookhaven y algo en mi avatar y lo que me sobre se lo regaló a mi primo o no se

si yo tuviera 800 robux me compraría el premium de brookhaven y una ropa nueva osea ya me había gastado 100 robux qué los conseguí en Microsoft rewards.

que no haria osea a lo max me gasto 300 robux en avatar y lo demas ni se que haria con eso

Los tuve y me gaste todo en la skin, ya no tiene caso seguir comprando porque ya ni siquiera juego, a lo largo de mi vida he comprado entre los 2000 robux desde mi primera recarga, lo cual podria ser mucho para alguien que nunca ha tenido robux en su vida pero realmente es muy poco recordando que las cosas buenas cuestan mas 20k robux

Me crearia un buen avatar y lo que me sobre ahorraria o compraria pases en algun juego.

