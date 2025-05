Servidor de minecraft como Karmaland

Alguna vez quisiste jugar con amigos en un servidor como en las series de Karmaland pues ahora puedes con "BeastByte"

Bienvenido mi estimad@ a esta aventura en un mundo distinto a los demás bienvenido a "beasbyte" aqui podras ser un científico con las distintas maquinarias o un herrero con los mods de herrería o tambien puedes ser un aventurero buscando en los loots que hay abandonados, etc.Puedes unirte a la aventura en su discord.Es el mejor servidor al que me unido puedes establecer un montón de amistades hablar con quien quieras incluso con el micrófono en el juego si quieres pasar un buen rato como yo te recomiendo que te unas ya a este server es de los mejores que he jugado.Te dejo unas imágenes para que te hagas unas ideas de como es el server desde la perspectiva de los propios jugadores.Espero que te haya sido de ayuda este servidor para que puedas divertirte en minecraft con mods porque se que hay personas como yo que les fascinara este servidor un gusto y disfrútenlo.Desde aquí será un poco la explicación aburrida así que no te recomiendo leerlo pero depende de cada 1:Al parecer el servidor se basa en temporadas actualmente estamos en la 3ra iniciada hace poco hay objetos baneados para prebenir raideos a protecciones, provocan lag o muy ops.El server tiene economía que se puede cambiar en el banco puedes y vender objetos en la tienda los de rango tambien cuentan con un banco y tienda adicionales.El servidor tiene rangos tanto temporales como permanentes.Existen los /warps pero no aparecen en el chat tienes que escribirlo completo los warps que hay de momento son :-/warp tienda-/warp tiendavip-/warp survival-/spawn-/warp tienda-/warp bancoLos comandos que se usa para los bloques de protección que se venden en el banco o que te dan en los kits de rango se pueden manipular con /ps. como ejemplo:-Para añadir a alguien usa el /ps add "nombre".-Para quitar a alguien de la prote es /ps delet "nombre".-Para quitar el bloque y moverlo solo picarlo.Los homes son tps a ubicaciones:-El "/sethome "nombre" " sirve para poder establecer un tp a ese punto de coordenadas"-El "/delhome "nombre ya existente" "sirve para poder borrar ese punto de tp de coordenadas que tenias.posdata: Solo tienes un home por ser rango User y entre mayor sea tu rango mas homes tendrás.Si no sabes de algún mod en youtube hay tutoriales pero los jugadores tambien te pueden ayudar pero no pidas que te enseñen desde el inicio todo pues tampoco hay que ser tan flojos puedes preguntar de que trata haber si te interesa o pedir que alguien te venda o te ayude a conseguir objetos o mobs pagándoles o tardeándoles algo.Bueno esas son las preguntas mas frecuentes que e visto igual puedes pedir ayuda en el chat o crear ticket en discord