LA CRONOLOGIA DE FIVE NIGHTS AT FREDDY´S

(Antes de comenzar quiero aclarar que este articulo es para orientar o explicar de una forma mas completa el lore del juego y que los sencibles de corazon no vean los archivos adjuntos para evitar cualquier problema y momento desafortunadamente inecesario.)



Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay q olvidar que esto es un juego y verlo como es una historia terrorífica y sobre todo ciencia ficción.



Todo comienza con dos buenos amigos Henrry y William Afthon, Henrry (el cual tenia una única hija y no se tiene conocimiento de su esposa) era un talentoso mecánico y William Afthom (el cual tiene 3 hijos los cuales se llaman Elisabeth Afthon, Michael Afthon y Evan Afthon "cry child" y su esposa la cuan también no se sabe nada); Gracias al buen capital de William ahorrado, el y Henrry empezaron su primer negocio (el cual era un restaurante) en el año 1980/1982 llamado "Fredbear's Family Dinner", su principal atracción eran los animatronicos (son robots que podían ser controlados tanto por ellos mismo como por personas o almas) estos animatronicas habían sido desarrollados por William y Henrry, pero Henrry le añadió un complejo sistema de resortes que permitía a la persona usar estos trajes (pero tenían que ser extremada mente cuidadosos ya que de lo contrario el mecanismo se activaría y la persona que lo utilize seguramente saldría herido) los nombres de estos 2 primeros animatronicos serian "Fredbear" y "Sprintbonny", también les estaba hiendo a William y Henrry que la competencia empezó a llegar, es de hay q llega "Fazbear Entertaimen" esta no seria relevante hasta un futuro.En paralelo a estos hechos empezaban a haber conflictos entre los 2 buenos amigos ya que Wlliam no solo para comer si no que también lo quería para algo mas sádico Matar personas es por eso q en una fecha desconocida William creo un nuevo local llamado "Circus Baby's Pizza World, y es en este donde el mostraría sus nuevos animatronicos "los Funtine" estos animatronicos estarían hechos bajo el nombre de la empresa Afthon Robotics (la cual como lo imaginan le pertenece a William), estos animatronicos no eran animatronicos normales también poseían características muy interesantes e innovadora a diferencia de los primeros animatronicos estos tenían el propósito de asesinar, una IA muy avanzada para esas fechas(los funtime eran capaces de abrir diferentes partes de sus cuerpos y la posibilidad de hablar), obviamente no tenían buenas intenciones, pero a William se le caería todo en contra ya q el mismo día de la apertura de su nuevo restaurante hija (Elisabeth) a pesar de las advertencias de su padre se acercaría a su animatrónica favorita Baby y luego de q esta animatrónica le ofreciera un helado la mato o bueno eso se cree, mientras a todo esto William pensaba q todas sus victimas(los niños) estaban capturados, debido que el la apertura de su nuevo restaurante fue un éxito, entonces advierte a todos que hay una fuga de gas para que así todo el mundo salga del local y el ir a ver su "premio", cuando fue a ver si su caza fue exitosa, si lo fue, avían capturado niños, y hay William vería q su animatrónica principal (Baby) avía matado a su hija o bueno eso creía el pero en realidad el alma de su hija seguía en el animatrónico y empezaba a tomar control de el.la neta ya la dejo hasta aquí ya q el lore de este juego es demasiada extensa, pero si desean ver la cronología completa aquí les dejo el enlace del video que lo explica de una manera mas completo.