Configurar Mira y Registro en Counter-strike 1.6

El AIM o la Mira del arma y los FPS en Counter-Strike 1.6 son muy importantes para ganarle a tus enemigos y ayudar a tu equipo, que les sera mucho mas cómodo ganar si tienen bien configurado su juego, para que no pierdan tanto tiempo buscando comandos de la consola del juego en internet, les voy a dejar esto acá. Estos comandos les ayudara en el Registro, FPS y AIM o Mira. También les voy a explicar un poco sobre ¿Qué es y para que sirve una CFG en Counter-Strike 1.6? y recomendaciones personales.

Si alguna vez han jugado este juego se darán cuenta que la mira es muy importante. Este juego a pesar de que ya lleva varios años de su lanzamiento todavía hay gente nueva entrando a este grandioso juego y tal vez no sepa configurar bien su mira para poder matar a su enemigo un poco mas fácil, por eso les muestro estos comandos que les ayudara bastante a la hora de jugar y poder ganar, Esto también depende de un poco de practica en el juego y saber moverte bien cuando te enfrentes a un enemigo.Los comandos que les voy a mostrar son totalmente, pero también están las llamadas(Son archivos de texto que se usan para configurar el juego de una forma mas fácil y rápida, creada o configurada por otra persona para ayudar a nuevos jugadores), hay varios de estos en internet que te ayudan en eso de la mira, pero la mayoría traen comandos que sonen servidores y traen algunas cosas que son un poco molestas cuando jugamos.También haypara subir los(Fotogramas por segundo) en el juego, hay varios de estos en internet que funcionan correctamente para computadoras que no logran correr perfectamente este juego con altos, Estassi funcionan dependiendo de tu computadora ya que quita o modifica algunas cosas del juego para aumentar esospuede ser quitando sombras, bajando calidad de imagen o quitando algunos efectos innecesarios para algunos.Empezamos primero abriendo el juego y entrando en un mapa cualquiera para poder probar el cambio, después abrir la consola del juego que se abre presionando la tecla que normalmente esta debajo delque esta en la esquina superior de tu teclado, se abrirá una ventana donde pondremos los siguientes comandos cada uno individualmente.net_graph 3 (Opcional) (Pueden colocar 2 o 1, esto muestra la Latencia / Ping y los FPS del juego)fps_max 101 (Esto limitara tus FPS máximos necesarios para jugar, pueden colocar mas pero lo mejor es dejarlo en 101)rate 99999 (Este comando determina la cantidad de paquetes que nosotros queremos enviarle al servidor)cl_cmdrate 101 (Este comando determina la cantidad de paquetes que nosotros queremos enviarle al servidor)cl_updaterate 101 (Este comando establece la cantidad de veces por segundo que recibimos datos del servidor)cl_crosshair_size small (Esto pondrá tu mira mas pequeña)ex_interp 0.01 (Mejora la movilidad con la que ves a los jugadores)hud_fastswitch 1 (Este comando hace que cuando cambies de arma se cambie mucho mas rápido)cl_bob 0 (Quita las animaciones del arma cuando caminas)cl_bobup 0.5 (Ayuda a cl_bob 0)cl_crosshair_translucent 0 (Pondrá tu mira transparente, ponlo en 1 si no lo quieres)cl_dynamiccrosshair 0 (Este comando hace que tu mira no se mueva, ponlo en 1 si no lo quieres)cl_minmodels 1 (Colocara a todos los jugadores con un mismo personaje)cl_shadows 0 (Quitara algunas sombras del juego, esto puede ayudar a subir tus FPS)cl_weather 0 (Quitara la lluvia del juego, también puede ayudar a subir FPS)gl_lightholes 0 (Ayuda a subir FPS)gl_vsync 0 (Quita la limitación de FPS)hud_centerid 1 (Coloca en el centro los nombres de los jugadores cuando los apuntas)m_rawinput 1 (Mejora la sensibilidad del ratón)m_filter 1 (Mejora la sensibilidad del ratón)zoom_sensitivity_ratio 0.8 (Mejora la sensibilidad de la mira del francotirador)sensitivity 16 (Esto es la sensibilidad que tendrá tu ratón al jugar pueden probar bajando o subiendo su numero)Al disparar no dejar el clic del ratón presionado ya que desvía mucho las balas, es mejor tirar de a 3 balas moviendo el personaje de izquierda a derecha y si esta muy lejos agacharse. A la izquierda de la imagen se muestra como disparamos cuando tiramos de a 3 balas y a la derecha se muestra como disparamos si dejamos presionado el clic.Bueno, finalizamos este articulo acá. Muchas gracias por leer espero te sirvan estos comandos y recomendaciones para tu Counter-Strike 1.6.¡Feliz día!