LOS HACKERS DE ROBLOX

a quien no les molesta estas personas que les gusta conseguir cosas no honestamente como robando cuentas ?

esto es lamentable y me molesta porque me han robado 2 cuentas

NOTA

estos hackers mayormente usan juegos de robloxque es lo que hacen crean juegos prometiendo robux muy fácil de acabar por ejemplo un parkour corto yal final poner algo para engañarte simulando darte los robuxcomo puedes saber si es falso fácil si te piden tu contraseña, es obvio que si da robux tendría que ser hecho por robloxy si lo hizo roblox ellos ya tienen tu contraseña para que te la pedirían, piénsalo, lo mas que te pedirían seria tu nombreotra cosa que usan los hackers son apps con virus apartes de roblox que para empezar a ''hackear'' y te piden tu nombre y contraseña ese es el primer error que mucha gente comete incluyéndome T-T(esto es un ejemplo de cuando buscas apps hackers de roblox )te ven a aparecer muchas apps pero ninguna va a funcionar a menos que la saque robloxtambien hay muchas paginas una que me una que habla de un hackde roblox que te da 999.999 robux puedes creer esto?solo con leer el titulo me di cuenta de que era falso porque sino mucha gente de roblox fuera super mega rica y no necesitaría comprar robuxeste hack dice que es para celulares que es fácil y sin complicaciones al principio te da una introducción alentándotede que es fácil y sencilla de hacer y que los robuxs aparecerán casi por arte de magialo segundo que dice es que el hack de roblox es una modificación externa al propio juego para móviles que rompe las normas y que ellos no pueden garantizar que funcione ni que evite posibles problemas al juego ajajjajajajjajajjajajja incluso dice que lo mas probablees que sirva para introducir algún virus en tu dispositivo o para que eliminen tu cuenta del juego por hacer trampaen realidad es bueno leer cosas así porque me imagino ya a muchas personas haciendo esto y quejándose por que roblox les borro su cuenta pero quien te manda a hacer trampaes un articulo muy corto pero trae un vídeo explicando como conseguir los 999.999 robux todavía no me puedo creer que la gente cree que puede conseguir esa cantidad de robuxs de una forma tan deshonestabueno tambien hay videos que son falsos que dicen como hackear roblox pero a ellos le funciona en el video pero cuando tu lo intentas nunca funciona créeme e sufrido mucho mucho con eso no se los deseo(estos son dos ejemplos de vídeos de apps y hacks de roblox )bueno hasta aquí lo dejo espero que te haya servido y que no cometas los mismos errores que yo con esos tramposos hackersacuérdate de nunca dar tu contraseña de tu cuenta de robloxbye :)