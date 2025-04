El nuevo premio en gamehag

Pido el premio crypto vouchers pero no me lo envian me reembolsan mis gemas que pasa

Si desde que pides un premio pasan 30 días y por el motivo que sea no te lo pueden dar te devolverían las gemas aunque lo normal es que no se llegue a eso.

terwilf_ahn

A mi me pasaba algo similar con el Mass Effect, cuando intentaba canjearlo desde las notificaciones me devolvian las GA diciendo que fallaba, luego de varios intentos se me ocurrido hacerlo desde mi inventario y no tuve más problemas ;D