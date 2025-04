Among Us : es un juego gratuito para celular y con costo para pc en un costo de 3,99 euros este juego te permite revelar una entretención que te llevara a la victoria con practica por supuesto podrás mejorar tu desempeño online pruébalo ahora.



Para probarlo si te ofendes o si te da miedo el juego no se hacen responsable por tu decisión de juego todo depende de como sea tu experiencia.

El juego es demasiado violento para algunos y les preocupa que les afecte en la psicología. También se cree que fomenta la traición. Se critica por que para computador vale euros y para dispositivos móviles no vale nada

Además de ser un juego muy famoso en este año 2020 también es un juego con muchas criticas de parte del publico que lo juega oh debido a los padres que se preocupan el juego tiene criticas como:El juego fue creado en la fecha de 15 de junio de 2018 y desde que se actualizo este año fue ganando fama entre juegos mas usados y además es muy usado por youtuberos haciendo sus grabaciones sobre el juego este juego también a ganado impulso gracias a el motor del juego.Este juego cuenta con plataformas como ¡OS, Android y entre otras.Las reglas del juego son:El jugador con más votos será lanzado al espacio y se sabrá si era o no el impostor de la partida. Los jugadores expulsados quedaran en la nave como fantasmas pudiendo realizar tareas para que la tripulación gane. Pero sin ninguna interacción con los personajes que aun están vivos.Primero cuando empieza la partida estas en una nave espacial con varios jugadores y hay uno o dos impostores entre ellos. Mientras los jugadores, de 4 a 10, van realizando pequeñas misiones de mantenimiento de la nave, los impostores pueden sabotear la propia nave o matar a los tripulantes.Formas de ganar como tripulante:con los demás realizando tareas e intentando descubrir quien es el impostor para poder eyectarlo cuanto antes.no te quedes quieto y aprovecha el tiempo, cuantas más tareas cumplas mas subirá el medidor y si se completa al 100% los tripulantes ganaréis la partida automáticamente.si sucede algún problema en la nave, acude rápidamente al lugar indicado para solucionarlo y poder seguir con el transcurso normal de la partida. No dejes un sabotaje sin resolver porque algunos te pueden hacer perder la partida cuando el tiempo llegue a cero.por supuesto si ves a un jugador matando a otro, o lo ves salir de una alcantarilla, actuar de forma sospechosa, fingir realizar tareas, etcétera, no dudes en acusarlo para que todos podéis votar por él. Recuerda hacerlo con cabeza y solo si estas seguro, no querrás expulsar a alguien inocente.para ojear los escenarios con más amplitud y tratar de encontrar evidencias que te hagan descubrir al impostor.