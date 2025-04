Este articulo esta basado en un video del canal "tacot ybta"

¡Bienvenidos!En este articulo les voy a hablar sobre los mejores juegos de Roblox (supervivencia)Este articulo, como había mencionado anteriormente, esta basado en un video de "tacot ybta", de los mejores juegos en su experiencia personal1. The LabyrinthEl laberinto es el unico lugar seguro a salvo de los monstruos, a menos que las puertas se abranPodemos extraer minerales y cortar arboles, entrar en un laberinto, descubrir muchos rompecabezas, ver la dark zone, donde podrás enfrentarte a otros jugadores. Encontrar objetos raros y escapar del laberinto. Cuando vas consiguiendo recursos, puedes fusionarlos hasta conseguir los mejores minerales. Puedes jugar en equipo.Es un excelente juego, muy bien desarrollado, por la trama del juego, es muy difícil aburrirse.Precio: GratisLink: https://www.roblox.com/games/534701013/The-Labyrinth

2. Those Who RemainUn juego de disparos basado en olas, debemos sobrevivir a olas de infectados mientras nos defendemos y defendemos a nuestros amigos.Tiene mapas variados, una política en contra de trampas, es un juego genial donde hay un tiempo limite, debes sobrevivir a 10 rondas para cambiar de mapa. Mientras jugamos y subimos de nivel, podemos conseguir armas y experiencia para mejorar nuestra partida. Definitivamente, un excelente juego.Precio: GratisLink: https://www.roblox.com/games/488667523/HORDES-Those-Who-Remain



3. Island 2Inspirado en el juego "The Forest" con características similares y un ambiente de suspenso.En este juego encarnaremos a un sobreviviente de un accidente de avión que esta perdido en la selva. El no esta solo, pues de noche aparecerán unas bestias que querrán acabar con el. En este juego podemos: buscar materiales, herramientas y construir una base. Hace poco añadieron la versión online, donde podemos jugar con amigos.Precio: GratisLink: https://www.roblox.com/games/1462994259/Island-2-UPDATE



3 . The Northern FrontierDebes sobrevivir en la frontera norte, eres un colono, debes sobrevivir, no se mucho de este juego, solo he visto gameplays.Precio: 150 RobuxLink: https://www.roblox.com/games/1279997693/The-Northern-Frontier



Es un juego de supervivencia, su objetivoTenemos dos modos de dificultad: fácil o difícil. No hay temporizador en el server, lo que permite que juguemos mucho tiempo. Podemos recoger materiales para armar nuestras bases. Actualizan todos los sábados.Precio: GratisLink: https://www.roblox.com/games/2961297129/BACKPACKS-Death-ZoneEspero que les haya gustado, comenten que otras temáticas de juegos les gustaría conocer. Comenten mucho para que haga la segunda parte.Créditos a "tacot ybta"Su Canal: https://www.youtube.com/channel/UCRW1PH-sTHrjArD4GJNPIpQ