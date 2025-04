Hola a toda la comunidad de gamehag! Este es mi segundo articulo de Terraria y como se ve en el titulo esta va a ser una guia de progresion para el juego, si eres nuevo jugando puede que necesites saber como avanzar en este si se te dificulta y en este articulo vamos a ver el tema de Jefes, vamos a analizar el Rey Slime y les dare consejos para matarlo si eres nuevo en el juego o se te dificulta!.

El Rey slime se puede decir que es "el primer jefe" este jefe no es obligatorio y se puede avanzar en el lore sin necesidad de matarlo, primero que todo, su aspecto.Este tiene un "ninja" dentro al parecer este esta rodeado de una gran masa gelatinosa que lo tiene atrapado y del que parece tener conciencia propia.Bueno esto es en si lo que "es" no voy a explicar muy a fondo el lore ya que esto solo es una guia de progresion y le daremos espacio a lo importante.Se puede invocar usando la corona de slime, o puede aparecer en el evento de lluvia de slimes cuando mates a 150 slimes, tambien tiene una probabilidad de 1/300 de que aparesca naturalmente si no se esta en el centro del mapa, como se craftea la corona de slime?-20 slime-1 corona de oro/platino (Esta se craftea con un rubi y 5 lingotes de oro/platino)Bueno estas son las unicas formas de invocar al Rey Slime asi que pasemos al equipamiento.Este jefe de por si es bastante facil y no es que sea necesaria una arena para jefe pero si se te hace muy dificil puedes optar para hacerla como te guste. En Terraria estan bastantes clases pero aca les dare los objetos que yo recomiendo para cada clase-Armadura de oro/platino-Espada Encantada/Furia de Estrellas/Espada de Hielo-Botas de Hermes/Nube Embotellada-Pocion Curativa (50)-Armadura de oro/platino-Arco de platino/oro-Flechas de bufon-Botas de Hermes/Nube Embotellada/Banda de Regeneracion-Pocion Curativa (50)-Vestido de Diamante/Atuendo Gitano/ Sombrero de Mago-Baculo de Diamante/Rubi-Botas de Hermes/Nube Embotellada/ Banda de Mana-Pocion Curatica (50)/Pocion de Mana (50)Este es el equipo que recomiendo para el Rey Slime ahora pondre los datos del Rey Slime y sus ataquesEn modo normal este tiene 2.000 de vida/ En modo experto este tiene 2.800 de vida/ Y en modo maestro este tiene 3.570 de vida.Este inflige 40 de daño al jugador (modo normal)/Y en modo experto este inflige 64 de daño=========================================================================================================-Este salta hacia el jugador-Cada 3 saltos hace uno mas alto-En PC y en Consolas este se tepea al jugador si no es capaz de alcansarlo-A medida que se le quita vida se hace mas pequeño e invoca slimes azules/ En modo experto invoca tambien Slimes PuntiagudosTe recomiendo pelear en un espacio amplio para que asi no te mate tan rapidamente y que no sufras daño constanteUna estrategia que uso cuando hago speedruns es la torre de cuerdas como se ve a continuacionAca yo estoy usando el mod de Calamity pero se entiende la idea, al hacer una torre de cuerdas no se puede hacer tp y lo puedes matar con objetos de a distancia. Tambien puedes hacer una pared de piedra lo suficientemente alta para que no salte pero asegurate de no estar muy lejos del jefe para que no se haga tp.Al matar al Rey Slime este te da un logro, no sirve para nada aparte de tenerlo en steam y el juego pero en modo maestro te suelta un trofeo al matarlo asi que puede que le puedas dar algun uso.-Este slime tiene un "objeto" dentro como el Slime de las mazmorras tiene una llave-El Rey Slime antes no tenia su corona como se ve en esta imagenBueno esto seria todo el articulo, denle buen rate y espero verlos de nuevo en un proximo articulo! :D