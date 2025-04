juegos gratis de steam cuales recomiendan?

SOoNiCKBoOOm cuales son los mejores para descargar

gorbbyxi Para mi, de ahi, el War Thunder, CS:GO, ahora tambien subieron el Apex, Smite y si eres medio otaku como yo, el SoulWorker

TheDarkSTar34 Dead Maze por si quieres un juego para pc de bajos recursos y tienes amigos para perder el tiempo en llamada n.n (es de supervivencia, zombies, onlinne , cooperativo)



o si quieres pasarte el modo campaña de half life con gente el seven co op

Estefyowogachatuber Hola xD

terwilf_ahn Aunque solo está la versión paga en steam, en gog puedes conseguir el Treasure Adventure Game gratis, este no es un demo, sino un juego de gran calidad, con una historia bastante atrapante ;D

OnlyIamBored si tienes una pc de bajos recursos recomiendo fistful of frags y stormbound

SuciedadActual El fortnite de toda la vida :)

ZzlDeadpool En Steam tenes:

Destiny (no es del todo gratis pero tiene muchisimo contenido gratuito, incluido los 3 primer modo historia y casi todo del Multijugador)

Warframe

Ironsight

Apex Legends

Path of Exile

GWENT: The Witcher Card Game

Yu-Gi-Oh! Duel Links

Blood of Steel

Brawlhalla

Albion Online



En otra plataformas tenes estos juegos:

Rocket League en Epic es gratis

Genshin Impact es un RPG

En battle.net tenes el starcraft 1 y 2 gratis.





Cloudasher No soy mucho de juegos gratis,pero los poquitos que probe son:

-Paladins

-Warframe

-Destiny 2

wsspac Captain Spirit, es un buen juego y tiene bonita trama. Te lo recomiendo.





Anrimo123 muchas gracias por las recomendaciones, me sirven de mucha ayuda

matnic77 Cry of fear si buscás algo singleplayer, es muy bueno

Y No more room in **** si buscás algo multiplayer (aunque también se puede jugar solo, pero no es la idea). Además, de este último están desarrollando el NMRIH 2, que por lo que se ve en el trailer, va a estar genial

nomepirateesxd Si te gusta lol pero son muy toxicos descarga dota 2 (es lo mismo pero insultan en idioma taka taka XD)