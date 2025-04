Necesito ayuda criterios para comentar

SuciedadActual Necesito que algún moderador me explique como va el criterio de comentar . Me gustan y me interesan varios temas pero si comento he leido que bajan la exp y te penalizan. Podriais aclararme cuando y cuantas veces se puede comentar? Gracias

yobz Sucede que la exp te la dan por comentar, 5 veces en foro y 5 veces en los articulos, ahora te preguntaras ¿Porque los bajones de exp?. Ocurre que cuando un usuario realiza spam sin sentido ya sea por molestar o para farmear exp comentando muy seguido, son claramente vulnerables a ser denunciados (al hacer click al boton "Denunciar comentario") y para cuando uno de los reportes les llegue a los mods ellos proceden si el comentario es spam o no, de ser spam ellos mismos los borran y les descuentan gran parte de la exp al denunciado (+ algunas veces viene acompañado con suspenciones y bans), de no ser spam entonces el que lo denuncio paga el precio.



Otra cosa son sobre los hilos de discuciones del foro, supongamos que un usuario creo por ejemplo un hilo inapropiado (ejemplo "comenten aqui para subir de nivel") que no aporte nada sobre el tema o juego y despues otros usuarios se pongan a comentar en esos hilos spam, para cuando son reportados esos hilos y luego son borrados no solo el dueño del hilo perrdera exp si no que a todos los que participaron tambien se les quitaran. Busca en el foro de conversaciones generales sobre cuales comentarios califican para ser spam ya que denunciarlos se te recompezaran con GA

SuciedadActual Pero yo por ejemplo me gustan muchos temas y por lo que me dices entonces no comento..

yobz 2, 3 Puedes comentar con normalidad claro, pero con mucha moderacion, yo en mi caso comento algo y despues de unos cuantos minutos o 1 hora escribo otra cosa que aporte en algun tema diferente pero siempre dejo comentarios de minimo 20 palabras en adelante, ya que comentarios cortos como "hola" "buenardo" "aguante el (nombre de algun juego)" "like si te gusta tal blah blah" son considerados spam. Aqui te dejo unos cuantos hilos del foro para que sepas mas sobre el spam y como evitarlo. 1,

Ikkimura Como te ha dicho @yobz puedes comentar en toooodos los hilos que quieras, pero eso, que no sea spam.

Tampoco hace falta dejar minutos entre comentario y comentario, porque la verdad es que no lo tenemos en cuenta, simplemente hay que aportar algo al hilo.



¿Qué quiero decir con esto último? Que por ejemplo, si alguien pregunta como pasar la misión X del juego Y no vale con contestar 'lo siento, no lo sé' (para eso mejor no contestar), o cambiar el tema del hilo y poner algo que no tiene nada que ver o un simple ' buena información'. Todos esos comentarios acabarán siendo borrados, pero si contestas en 2, 10 o 50 hilos y contestas algo con sentido relacionado con el hilo no va a ser considerado spam.



Otro problema son los hilos repetidos: hay decenas de hilos que la gente se obstina en preguntar una y otra vez y en la gran mayoría de las ocasiones acabamos borrando el hilo así que lo mejor que puedes hacer es si te gusta un tema buscar en el foroy contestar en el hilo con más respuestas, que será uno de los más antiguos.

SuciedadActual Vale, lo tendré en cuenta. Gracias podeis cerrar el hilo si quereis!

chonfluns gracias por plantear esta duda, a veces no comento preguntando cosas por miedo a que me saquen exp