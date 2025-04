ya termine las 2 micciones que me pidieron el juego pero la ultima no c cuando es que la termino no se que es el ufg algien me ayuda agan paro

RafaelMC

Yo tome una captura cuando el personaje que te guia te dice "Okay, the guide is done. Now you´re on your own" y me aceptaron la tarea. Este mensaje aparece cuando terminas el tutorial de batallas.