Porque me rechazan tarea

Baxoketa_

A ver, ya se porque me la rechazan pero me gutaría que alguien me aclarara esto si alguien lo ha completado: he echo la primera tarea del war thunder, en la cual hay que ganar cinco batallas. Yo he instalado el juego y enseguida me he puesto a jugar y he ganado cinco batallas arcade, que creo que son las normales y he enviado la captura de las cinco victorias pero me lo han rechazado. Alguien me lo explica porfavor?