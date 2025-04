Por favor, cuando vean esta clase de anuncios de google, no duden en reportarlos o denunciarlos

Nota: El intento de hacer spam en este hilo sera reportado y pueden decirle adios a sus exp.

Como verán hace 20 años salio a la luz un juego del tipo social en el año 2000, su nombre es "Habbo Hotel" y actualmente solo existen 9 de estos hoteles que estan operativos y cada uno son de idiomas diferentes, ingles, aleman, portugues, español, etc.. Ahora se preguntaran. El juego consta de que el usuario pueda interactuar por todo el hotel con otros jugadores donde pueden realizar todo tipo de actividades para divertirce como charlas, juegos, fiestas, intercambios, roleplays, entre un monton de actividades.Ahora el punto principal, habbo no es del todo gratuito ya que su economia depende de su mas preciada moneda virtual llamada(la cual se obtiene pagando dinero real) y con esos creditos los usuarios pueden gastarlos para comprar los muebles del catalogo (o mejor dicho furnis) y muebles raros que nunca seran vendidos de nuevo, tambien esta la ropa y las mascotas del juego, por ultimo las subcripciones del "Habbo Club" y "Club Arquitecto" de los cuales otorgan ciertas ventajas a los jugadores. Por esta clase de cosas otras personas creen que es injusto "pagar para adquirir mas" pero en realidad no lo es "Es solo un juego, y aqui se juega limpio" ya que gran parte de ese dinero lo mantiene activo.En algun momento del año 2004 comenzaron a aparecer copias ilegales del juego a las cuales llamamos "Habbo Holos" o "Retro Servers" y todos tienen algo en comun, que ofrecen creditos gratis o cualquier otra cosa que el habbo original no pueden hacer. Por esta clase de cosas habbo comenzo a perder usuarios conforme pasaba el tiempo y para mejorar las cosas los holos les ofrecian a sus usuarios cantidades altas de creditos pero cuanto el jugador se los llegaba a gastar todos el mismo holo le ofrecen opciones de pago y es donde ahi entra la verdadera injusticia, los holos les quitan el dinero al habbo hotel original e incluso a la misma corporacion sulake, pero ellos no se quedan parados viendo tales atrocidades por lo que terminan moviendo sus cartas para que puedan acabar con los holos mandandole alertas a los propietarios para que los cierren.Recuerden solo existe un hotel y su nombre esasi que si ves un anuncio que haga juego de palabras con su nombre o que ofrecen cosas ilimitadas o infinitas que tengan que ver con habbo, No lo duden, Reportenlos o ignorenlos (y talvez me expliquen como reportar un anuncio de google porque es confuso xd) y no, no vayan apoyar sus anuncios solo por que son pagados y que provienen de google, ya que violan los derechos de la marca de un juego. En la siguiente imagen podran observar un anuncio de un habbo holo en esta pagina.