¿Qué tan importantes son los gráficos para ti?

Melonchan

Los gráficos referentes al ambiente suelen ser importantes.

No me motiva estar en un juego de terror, con la música de los pitufos, en un mundo de arcoiris y disparar frutas para eliminar fantasmas que sangran y gritan (se siente que todo está fuera de lugar).



Los gráficos de anime y gestos infantiles de los protagonistas en Portrait of Ruin de Nintendo DS, solamente se sienten fuera de la temática seria y oscura de los Castlevania (el resto de los gráficos, como los enemigos y los lugares que visitas en el castillo, sí me parecieron correctos y en especial esos de la pirámide de Egipto).



La antigüedad de los gráficos no me interesa, pixeles, polígonos o una combinación.

Un juego no puede ser directamente bueno o malo, si tiene o no tiene gráficos de alta resolución, 4K, 8K, etc.