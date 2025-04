Ya lo pude resolver a mi problema

Tarara2322 Hola Yo devuelta y pude resolver mi problema que no me daban mis gemas por jugar lords mobile y lo que hice fue agarrar mi pc y mi celular volver a hacer lo mismo y dejar habiero el codigo qr en mi pc y reinicie la pagina cuando termine lo que decia la oferta y me lo dio la verdad nose como lo hacen pero muchas gracias por ayudar en mi post anterior y mas el que tiene fotos de un oso o no se ikkmura Saludas en especial para ti que se te ve activo pero ahora tengo un problema que no me dan xp por leer los post y comentar ;C que hago quiero ser lvl 3

LetraChica No era necesario que abrieras un hilo nuevo, esto podías escribirlo el el otro para que toda la información estuviera toda junta. Escribir en hilos seguidos sobre el mismo tema puede interpretarse que estas farmeando para ganar experiencia y eso es Spam por lo que pueden denunciarte.



Si no te habías consumido tus 5 post diarios, ganarás experiencia... si ya ganaste experiencia por esos 5 post, puedes escribir todo lo que quieras pero no vas a obtener nada, más bien corres el riesgo de que te reporten y pierdas más experiencia de la que pudieses haber ganado al día.



Por leer no te dan nada.

Tarara2322 Primero el hilo es tambien para algunos datos para conseguir xp y segundo hubiera estado bien que hubiera puesto todo en el mismo pero no lo encontraba y de que sirve entonces no leo? entonces nomas es farmear no yo quiero disfrutar de los post y ver que juegos les gusta a otras personas