Beyong Good & Evil

Hola y muy buenos dias a todos, espero que tengáis una semana fantástica y divertida, ya que el día de hoy os traigo un pedazo de título que seguro que muchos de vosotros conocéis, pero al igual que esto, muchos otros no, ya que es un juegazo de décadas pasadas con el cual disfruté muchísimo cuando empecé con todo el mundillo gamer :P.

Este gran título se basa en la acción-aventura desarrollado por Ubisoft y puesto en venta en 2003 para GameCube, Xbox, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Luego, en 2011, se sacó el mismo titulo en HD para PlayStation 3 y Xbox 360. Este titulo en su día no tuvo mucho apoyo y no era muy conocido, pero a lo largo del siguiente año de la salida, empezó a tener más apoyo y cariño por la comunidad gamer de la década anterior.Páginas como GameRankings y Metacritic dieron un puntaje 87 puntos sobre 100 para que, así, en 2004 este juego fue nominadoen los Game Developers Choice Awards y así empezó a ser un juego muy amado por muchas personas que lo jugaron y esperaban con ansias otra entrega de este gran juego.Dicho todo esto, me gustaría hablaros primero de la trama del juego.Este juego trata, en resumen, de una aventura de una chica fotógrafa llamada Jade que, junto con su cámara y su tío Pey'j (Zerdy llamado por ella) tendrán que descubrir quien está detrás de las amenazas de la ciudad de Hillys.Este juego destaca por su complejidad y madurez en cuanto a la aventura, ya que no se trata como en otros juegos de "salvar a la princesa"; en este juego nos adentramos en una conspiración en una ciudad que está en guerra y no sabremos bien quien es el bueno y quien es el malo de esta historia.El juego consiste principalmente en el combate, rompecabezas y realizar fotografías de ciertos elementos o enemigos del juego, que aunque sea la principal causa con la que usamos la cámara, podemos hacer fotos a cualquiera cosa con total libertad. Nosotros controlamos a Jade en tercera persona en sus exploraciones en la ciudad y en sus diversas misiones.Si Jade es atacada, perderá vida y tendrá que recuperar vida con elementos del mapa y si mueres en combate, reiniciarás partida en el punto de control anterior. Además, en lo que más destaca este juego por su antigüedad, es que Jade puede compartir objetos con sus compañeros que la siguen en sus aventuras controlados por la IA, los cuales al igual que nosotros, podrán perder vida e incluso morir durante alguna misión.Nosotros podremos explorar la ciudad y diferentes lugares con total libertad, aunque hay zonas del juego que se irán desbloqueando a la hora de empezar misiones nuevas. El control del personaje es perfecto, no hay ningún fallo a la hora de jugar y las peleas son fascinantes, lo único a lo que pondría "pegas" es a la conducción del vehículo ya que a veces es un poco tosco a la hora de girar en ciertas zonas.Como es un juego muy viejo, los gráficos no piden mucho requerimiento en los pcs, por lo que puede ser jugado en ordenadores poco potentes, pero aunque sea un juego muy viejo, los detalles en las batallas de los monstruos, personajes, armas y efectos son muy bien detallados. Los escenarios son amplios, con un alto grado de detalle.El juego está doblado al español, con sus correspondientes acentos extranjeros y diferentes voces en cada personaje. La música se adapta a las situaciones, y le da al juego una atmósfera de intriga y misterio.Este juego me gustaba mucho en mi infancia pero no llegue a pasármelo del todo, por lo que después de unos años, me lo volví a instalar y me lo pasé entero. En mi opinión, este juego merece muchísimo la pena y que no verás todos los días. Te aseguro que con este juego no te aburrirás y que desde el primer momento te va a enganchar y no podrás para de jugarlo hasta saber toda la historia para conocer quien es el culpable y quien no :P.