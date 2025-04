Minecraft y sus teorias

En este articulo veremos algunas teorías mas comentadas sobre Minecraft pero para empezar daré un pequeño resumen sobre Minecraft



Minecraft es un videojuego de construcción con mundo abierto originalmente creado por Markus Persson (conocido como Notch) y desarrollado por su empresa Mojang AB. Fue lanzado públicamente el 17 de mayo de 2009, después de varios cambios fue lanzada su versión completa el 18 de noviembre del 2011 (el día de mi cumpleaños hsuhxbej, bueno ya hay que ponernos serios)







También puedes encontrar monstruos los cuales aparecen en la noche pero puedes cambiar le modo para decidir si quieres o no que aparezcan( modo pacifico,normal,difícil etc) o puedes cambiarte a modo creativo, en donde no puedes morir y tienes todos los bloques y cosas infinitas en el inventario, pero también esta el modo supervivencia donde tu mismo creas los bloques y cosas y puedes morir por diversas razones( hambre, caídas altas,monstruos etc). también hay aldeanos con los cuales puedes intercambiar diversas cosas en las versiones mas actuales



Pero te cambian cosas bien equis por un montón de gemas los mugrosos;((



bueno asta aquí mi reporte juaquin xd jajsjas no se crean bueno ya asta aquí el pequeño resumen de Minecraft ahora si viene lo chido jjajsja que son las teorías mas comunes de Minecraft



Empecemos!

Nuestra primer teoría esta basada sobre el ultimo humano refiriéndose a Steve como el ultimo humano, e investigado y realmente no hay nada enserio que pueda definirse como una "teoría" exacta muchas personas inventas historias como.. los zombies son todos los humanos de antes en Minecraft, y apuesto que si te interesabas por Minecraft alguna vez llegaste a ver esta teoría de el ultimo humano (que era Steve) pero realmente es otra cosa, aquí una explicación mas verdadera..Loa "humanos" en Minecraft fueron personajes no jugables que consistían en clones del skin original Steve eran creados presionando "G" en modo creativo. pero esta función fue retirada tiempo después los clones o "humanos" en Minecraft no podían crear o destruir bloques solo andar sin rumbo por el mapa y saltaban de vez en cuando. Eh incluso caminaban por el agua, y aveces atacaban al jugador original solo con toques como los zombies.Esta es la primer teoría y su realidad espero les haya gustado...Esta teoría habla de que los creeper's son un error en Minecraft pero supongo que no solo podemos llamarlo "teoría" ya que es una realidad así fue como se crearon los creeper's a través de un error. Markus el creador de Minecraft intentaba crear un cerdo a traves de códigos pero en uno de esos intentos creo a este ser al parecer Markus en vez de desacerlo lo dejo ser parte del juego y lo llamo creeperasí fue como crearon al creeper a si que esta teoría digo teoría por que hay muchas personas que sigen creando historias que tienen que ver con que fue un error.pero al parecer esto fue real en el intento de crear un cerdo se creo nuestro querido creeper.esta teoría se que no fue muy larga:((pero espero que les haya gustado UwU...Esta teoría la tuviste que haber escuchado alguna vez en tu vida por lomenosss fue una de las teorías mas grandes de Minecraft y mas famosa que cualquier otra sin duda alguna todos estamos de acuerdo con eso. hay muchísimas personas que cuentan su historia con Herobrine contando que lo encontraron en su mundo o historias y teorías sobre el que de donde vino, quien es, que es, habia una teoria que hablaba sobre que era el personaje o skin del hermano del creador de Minecraft.Y que supuesta mente el hermano falleció y el personaje se quedo abandonado pero un tiempo después empezó a jugar solo por su propia cuenta pero lo realmente era el espíritu del hermano que lo controlaba.Y esto puede ser mas falso que los "te amo" de tu ex pero fue una teoría grande quizá para ustedes no pero al menos a mi me toco escucharla mas de una vez. Pero como sabemos de cualquier forma hay miles de teorías sobre Herobrine.hay personas que dicen que nunca existio y otras hablan sobre que si y también fue un error pero después fue eliminado por "Notch" al sacar nuevas versiones.SACADO DE LA TEORÍA.aunque les cuento que una vez yo descargue un mapa en Minecraft y lo juge con un amigo conectados los dos en el servidor y en eso como que vemos literal se podría decir al herobrine xd y después me fije en la pantalla de mi amix y yo miraba que el se movía y todo pero me fijaba en mi teléfono y nada el solo se miraba quieto el punto es que esa partida estuvo muy extraña.también recuerdo el caso de un primo mio me contó que el estaba jugando Minecraft y estaba con un amigo lo estaban jugando en xbox y que estaban invocando a herobrine de puro mame y que pasaron un montón de cosas muy extrañas des pues de eso y los animales los empezaron a atacar y un montón de cosas mas y después de eso el juego se salio y ya no quiso volver a abrir Minecraft( cabe aclarar que era una versión muy vieja) nose si sea verdad pero pues de todas formas les cuento jasjajatambién recuerdo que una amiga lo jugo a las 3 de la mañana ajsjaj por que la rete ya que en esos tiempos yo estaba bien chuquita y me creía esas cosas xD y pues lo hizo no? y me mando fotos y todo y si salia es men y los animales matándola me mando muchas capturas y quien sepa si era de google verdad? pero bueno solo les comento.La verdad ahora eso se me hace supeerr falso pero esos recuerdos extraños tengo jasja y bueno es todoEspero les haya gustado se que no estuvo muy largo que digamos pero fue como un resumen de todo lo que investigue y lo que creí mas enserio para este articulo. comenten sus opiniones y puntos de vista que realmente me importan;)) es todo y muchas gracias por leer el articulo:))