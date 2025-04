(Duda) Imágenes de portada en los artículos

Raidennick

Hola compañeros, ¿cómo la están pasando? En esta situación tan complicada me sobra el tiempo para escribir y ya tengo varios artículos guardados, los pienso subir cuando no haya tanto amontonamiento para colaborar un poco.

De antemano quería informarme sobre las imágenes de portada, porque al hacer artículos de juegos no tan conocidos, a veces se me dificulta la obtención de una imagen con buena calidad o gran tamaño porque simplemente no hay, y me refiero a imágenes del propio juego... ya sea el título o la típica imagen promocional. Por eso me gustaría saber qué tan relacionada debe estar la imagen de portada con el mismo artículo, después de todo es una cosa que afecta en la votación.

Para poner un ejemplo fácil de entender, imaginemos un hipotético caso donde Dragon Ball Z no tuviera fama en sus videojuegos, quizás no encuentres imágenes del juego como tal, pero sabés que el anime está plagado de ellas... entonces, ¿se podrían usar aunque no sean literalmente del juego?, ¿son válidas cuando mantienen cierta relación con el tema?

Espero alguna respuesta, es una de las pocas opciones que tengo para que la portada quede bien :).