ROBLOX Egg Hunt 2020

Hola, en este artículo explicaré todos los huevos disponibles en el evento Egg Hunt de este año.

Actualmente son 53 huevos los que se pueden conseguir, de los cuales:

-49 están disponibles en juegos públicos y gratis.

-3 pertenecen a desarrolladores,creadores y administradores de Roblox. (Únete a los juegos en los que están para poder tenerlos)

-1 se puede conseguir obteniendo los 49 huevos gratis y públicos.



A continuación haré una lista de todos los huevos

Los huevos que se consiguen en los juegos gratis son :-Deteggtive W.Wolf: En el juego A Wolf Or Other.-Adopt Me, Chick!: En el juego-Egg of Hearts: En el juego-Eggmunition.En el juego-Royal Egg of the Bearers: En el juego. Uno de mis favoritos*-Swarming Egg of the Hive. En el juego-Egg of Hidden Treasures: En el juego-Eggsplosive Artifact of Energy. En el juego-Dragon Eggventure. En el juego-Samurai Egg: En el juego-Eg: En el juego-Chocolate Bunny Egg: En el juego-Epic Egg : En el juego-Marine Egghibit: En el juego-Ghastly Egg: En el juego-Tenteggcle Alien: En el juego-Heroic Egg of Owlsomeness: En el juego-Wicked Egg of Calamity: En el juego-Brainfreeze Egg: En el juego-Invasion Egg: En el juego-Lost Egg of the Minery:En el juego-The Eggtherian: En el juego-Shady Subjeggct: En el juego-My Droplegg: En el juego-Egg of the High Skies: En el juego-Gourmet Egg: En el juego-Despacitegg: En el juego-Eggobot: En el juego-Eggchanted: En el juego-Saber Boss Egg: En el juego(Uno de los más bonitos este año en mi opinión)-Egg of Cthulhu:En el juego-Egg of the Shard Seeker: En el juego-Eggraging Shark of the Sea: En el juego-Britannegg: En el juego-Eggcicle: En el juego-Eggcentric Time Capsule: En el juego-Roundcat Egg: En el juego-Supercharged Striker Egg: En el juego-iEgg 12 Max Pro: En el juego-Doc Holidegg: En el juego-Time Traveler's Egg: En el juego-Tiny Tank Egg: En el juego-Tower of Eggs: En el juego-Dreggon's Breath: En el juego-Cheggered Flag: En el juego-Venture Egg: En el juego-Poarched Egg of the Sea: En el juego-Fried Chicken Egg: En el juego-Giga Zombegg: En el juegoSi conseguís todos estos huevos tendréis la oportunidad de obtener el FabergEgg of the New Decade cuando acabe el evento.Ahora os diré cuales son los tres huevos exclusivos y mis recomendaciones para conseguirlos:-Eggveloper Egg of X,Y,Z: Los podréis obtener de parte de los-Star Creaeggtor Egg: Los podréis conseguir de parte de los-Eleggtrifying Eggmin of 2020: Los podréis conseguir de parte de losMis recomendaciones para que os podáis hacer con estos huevos tan exclusivos son :-Buscad grupos en los que estén desarrolladores/creadores/administradores para poder localizarlos y uniros a los juegos que esténjugando. Con suerte ellos sacarán la pistola de evento y lanzarán el huevo, os aseguro que es mucho más fácil de lo que os pensáis,muchos de ellos son muy amables y os regalarán uno sin problema.Con esto me despido, os animo a que consigais todos ya que es una oportunidad exclusiva . Un saludo!!